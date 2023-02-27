Алимбекова о чемпионате России: «Интересно» было смотреть мега-масс-старт без наших парней, которых не допустили судьи. А сами даже и 60 участников не нашли»

Белорусская биатлонистка иронично оценила решение судей на чемпионате России.

Накануне в Ижевске проходили большие масс-старты, где к участию допускается до 60 человек. В женской гонке стартовали 39 биатлонисток, в том числе из Беларуси. В мужской участвовали 53 спортсмена, но среди них были только россияне.

«Интересно» было смотреть мега-масс-старт без наших парней, которых не допустили по решению судей. А сами даже и 60 участников не нашли», – написала Динара Алимбекова-Смольская в сторис.