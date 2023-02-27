Алимбекова о чемпионате России: «Интересно» было смотреть мега-масс-старт без наших парней, которых не допустили судьи. А сами даже и 60 участников не нашли»

Теги чемпионат России сборная Беларуси жен сборная Беларуси Динара Алимбекова-Смольская Биатлон

Белорусская биатлонистка иронично оценила решение судей на чемпионате России.

Накануне в Ижевске проходили большие масс-старты, где к участию допускается до 60 человек. В женской гонке стартовали 39 биатлонисток, в том числе из Беларуси. В мужской участвовали 53 спортсмена, но среди них были только россияне.

«Интересно» было смотреть мега-масс-старт без наших парней, которых не допустили по решению судей. А сами даже и 60 участников не нашли», – написала Динара Алимбекова-Смольская в сторис.

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2 комментария

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alklimov2018
Так не смотрела бы.
Мне вот больше нравится масс-старт на 30 человек. Все равно показывают первую десятку.
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тоторо
да уж вот это косяк был
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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