Михаил Шашилов: «Надо не создавать ажиотаж вокруг стрельбы Казакевич, а помочь человеку. Наша пресса всегда гнобит и ищет негативные нюансы»

Тренер Михаил Шашилов призвал не создавать ажиотаж вокруг стрельбы .

Сегодня Казакевич заняла 11-е место в большом масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ижевске, допустив 7 промахов. Накануне она стала второй в суперпасьюте с 5 промахами.

«Я бы не акцентировал внимания на стрельбе стоя у Казакевич. Не вижу никаких проблем. Человек растет, и будет расти, и будет стрелять ноль. Она способна стрелять на ноль и это доказывала.

Надо не создавать ажиотаж вокруг этого, а помочь человеку. Наша пресса, к сожалению, всегда гнобит и ищет негативные нюансы. Вы поддержите, и у нее получится. Это же наш российский спортсмен. Она нужна России», – сказал Шашилов.