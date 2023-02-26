Михаил Шашилов: «Надо не создавать ажиотаж вокруг стрельбы Казакевич, а помочь человеку. Наша пресса всегда гнобит и ищет негативные нюансы»

Теги сборная России жен чемпионат России Михаил Шашилов Ирина Казакевич Биатлон

Тренер Михаил Шашилов призвал не создавать ажиотаж вокруг стрельбы Ирины Казакевич.

Сегодня Казакевич заняла 11-е место в большом масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ижевске, допустив 7 промахов. Накануне она стала второй в суперпасьюте с 5 промахами.

«Я бы не акцентировал внимания на стрельбе стоя у Казакевич. Не вижу никаких проблем. Человек растет, и будет расти, и будет стрелять ноль. Она способна стрелять на ноль и это доказывала.

Надо не создавать ажиотаж вокруг этого, а помочь человеку. Наша пресса, к сожалению, всегда гнобит и ищет негативные нюансы. Вы поддержите, и у нее получится. Это же наш российский спортсмен. Она нужна России», – сказал Шашилов.

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7 комментариев

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Игорь Мельников
Другие тоже "растут", но мы будем ждать когда Казакевич "вырастет". Никому столько авансов не давали, как Казакевич. И вместо усиленной работы на рубежах, Шашилов отправил Ирину на тренировочный сбор с лыжниками. Ну молодец, с себя и спрашивай почему Казакевич стала ещё хуже стрелять.
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Hardy
у этого все как обычно
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OnlyDendy
А может дядю Пашу попросите?
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Пенчекряк
Да кто её гнобит? Никто не гнобит. Конечно проще переложить вину на журналистов.
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штрафной круг
Стрельба приходит в т.ч. после горечи поражений. А у этой спортсменки есть задняя мысль о том что промах это ничего, дяденька Шашилов поможет пройти мимо отбора, если что.
И необходимой порции горечи, такой неприятной, которая заставляет стать лучше, заставляет концентрироваться, она не познала.
Да, он пропихнул ее на ОИ, пользуясь служебным положением, но обратная сторона медали это то, что мы сейчас наблюдаем в ее стрельбе. Ей просто по..й.
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Погладь быка
А мне понравилась вчера подколка Губерниева: "Промахнется ли Казакевич? Ну конечно да, да, да. Два промаха". Ну и фраза из бессмертных цитат Губерниева: "Опять 25, опять 35, опять пять промахов у Казакевич!".
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тоторо
как помочь? давайте на психолога скинемся
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