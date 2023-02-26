Михаил Шашилов: «Надо не создавать ажиотаж вокруг стрельбы Казакевич, а помочь человеку. Наша пресса всегда гнобит и ищет негативные нюансы»
Тренер Михаил Шашилов призвал не создавать ажиотаж вокруг стрельбы Ирины Казакевич.
Сегодня Казакевич заняла 11-е место в большом масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ижевске, допустив 7 промахов. Накануне она стала второй в суперпасьюте с 5 промахами.
«Я бы не акцентировал внимания на стрельбе стоя у Казакевич. Не вижу никаких проблем. Человек растет, и будет расти, и будет стрелять ноль. Она способна стрелять на ноль и это доказывала.
Надо не создавать ажиотаж вокруг этого, а помочь человеку. Наша пресса, к сожалению, всегда гнобит и ищет негативные нюансы. Вы поддержите, и у нее получится. Это же наш российский спортсмен. Она нужна России», – сказал Шашилов.
И необходимой порции горечи, такой неприятной, которая заставляет стать лучше, заставляет концентрироваться, она не познала.
Да, он пропихнул ее на ОИ, пользуясь служебным положением, но обратная сторона медали это то, что мы сейчас наблюдаем в ее стрельбе. Ей просто по..й.