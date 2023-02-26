Карим Халили: «Ставил перед собой задачу выиграть Кубок России с первой гонки сезона»

Биатлонист Карим Халили прокомментировал свою победу в общем зачете Кубка России.

– Насколько для вас значима победа в общем зачете Кубка России? После этого нет расслабленности, что задача на сезон выполнена?

– Нет. Сейчас идут для нас главные старты. В Чайковском были те гонки, из которых состоит чемпионат мира, а здесь индивидуальная гонка.

Это такая программа обширная, как на чемпионате мира. Есть над чем работать и что доказывать и показывать самому себе.

Да, выиграть приятно. Я ставил перед собой такую задачу с первой гонки сезона. Весь декабрь, который получился очень плотным, я бегал от и до и удерживал лидерство, что может не радовать.

– Впереди последний старт и больше недели отдыха. Как планируете восстанавливаться в это время?

– Сначала надо будет восстановиться, а потом потренироваться, потому что в Тюмени тоже будут интересные гонки и классная борьба. Надо ни в коем случае не терять форму, а только набирать обороты, – сказал Халили.

Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷‍♂