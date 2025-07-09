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Антон Бабиков: «В моем понимании профессиональная карьера – это все без исключения гонки сезона. А не пропускать какие-то неудобные старты, рассказывая всем, что готовлюсь к Олимпиаде»

Антон Бабиков ответил на вопрос о продолжении карьеры в биатлоне.

5 июля чемпион мира в эстафете Бабиков пробежал легкоатлетический марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

– Будете ли вы продолжать свою карьеру в биатлоне?

– Вот как раз прямо с утра после возвращения из Питера начал интересоваться местами на тренировочных базах. В ту же Уфу я всегда могу поехать, а вот в Сочи возможность поселиться по спортивному тарифу на «Лауре» бывает не всегда. Но по-любому уже переключусь на подготовку к биатлонному сезону.

– Тренироваться будете в одиночку или, как в прошлом сезоне, с Александром Логиновым и Александром Поварницыным?

– С Поварницыным уже не смогу: он очень усердно тренируется и сейчас уже на другом уровне как биатлонист. Разве что в беге можем посоперничать – на роллерах, боюсь, мне будет невозможно за ним угнаться.

А вот пересечься на каких-то сборах с Логиновым я бы хотел. Первым делом, собственно, я ему написал, когда изучал возможность поехать в Сочи. Понимаю, что Саше сейчас не до этого после всех питерских транспортных катаклизмов, надо прийти в себя, дух перевести. <...>

– Прошлой зимой вы не были так уверены, что продолжите тренировки. Что заставило изменить точку зрения?

– Речь шла не о том, чтобы прямо взять и повесить лыжи на гвоздь. Просто в моем понимании профессиональная карьера – это все без исключения гонки сезона. Я так и бегал всегда, да и сейчас считаю, что это моя работа, которую я должен делать от и до. А не пропускать какие-то неудобные старты, рассказывая всем, что готовлюсь к Олимпиаде.

Просто быть в этом смысле максимально профессиональным мне уже, наверное, не так сильно хочется. В том плане, что сейчас у нас июль, а я еще ни разу не брал в руки винтовку. Раньше и представить себе такого не мог, а сейчас думаю, что мне было бы тяжело выходить на тренировки начиная с мая, искать мотивацию.

– В этом плане ваша беговая эпопея выглядит отличной перебивкой.

– На самом деле да. Как глоток свежего воздуха, возможность переключить голову, не снижая физической нагрузки. Выполнять эту работу в рамках биатлона, не имея возможности соревноваться на протяжении 4 или 5 месяцев, я бы точно не смог, скорее, полностью растерял бы мотивацию уже к осени.

Сейчас же настроен совершенно нормально. Да, возможно, я не буду так хорош по ходу сезона, как мог бы. Но у нас и без меня есть кому быть сильными и стабильными. Пусть будут, – ответил Бабиков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
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