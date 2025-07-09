Норвежская биатлонистка Анн де Беш будет выступать за Данию

Норвежская биатлонистка Анн де Беш будет выступать за сборную Дании.

Спортсменке 25 лет, она побеждала на юношеском чемпионате мира-2019 в женской эстафете.

«Я на три четверти датчанка, у меня датская семья – и семья большая. Я много времени провела в этой стране, и выбор представлять ее показался мне вполне естественным.

Я несколько лет была в норвежской системе, но там слишком много талантливых биатлонистов. Теперь, когда я стала чуть старше, мне захотелось стать частью чего-то большего, но в небольшой команде.

Мы очень надеемся вдохновить молодых датских спортсменов заниматься биатлоном. Наша главная мечта – сформировать первую женскую команду Дании в эстафете на чемпионате мира в Осло 2029 года.

Я буду участвовать во всех гонках Кубка IBU перед Рождеством и надеюсь отобраться на Кубок мира, а затем и на Олимпиаду», – заявила де Беш.