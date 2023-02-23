Лариса Куклина: «Сильно расстроилась, что промазала последним выстрелом, ошибка была нелепая. В принципе, довольна гонкой»
Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону.
«Сначала поздравлю с замечательным праздником всех наших мужчин в стране, наших защитников. Всем счастья, крепкого здоровья.
Очень сильно расстроилась, что промазала последним выстрелом, ошибка была глупая, нелепая.
В принципе, довольна гонкой, немного замерзла опять, мышцы все сковало. Но, слава богу, справилась», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
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