Лариса Куклина: «Сильно расстроилась, что промазала последним выстрелом, ошибка была нелепая. В принципе, довольна гонкой»

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону.

«Сначала поздравлю с замечательным праздником всех наших мужчин в стране, наших защитников. Всем счастья, крепкого здоровья.

Очень сильно расстроилась, что промазала последним выстрелом, ошибка была глупая, нелепая.

В принципе, довольна гонкой, немного замерзла опять, мышцы все сковало. Но, слава богу, справилась», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».