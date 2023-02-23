Лариса Куклина: «Сильно расстроилась, что промазала последним выстрелом, ошибка была нелепая. В принципе, довольна гонкой»

Теги сборная России жен чемпионат России Лариса Куклина Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону.

«Сначала поздравлю с замечательным праздником всех наших мужчин в стране, наших защитников. Всем счастья, крепкого здоровья.

Очень сильно расстроилась, что промазала последним выстрелом, ошибка была глупая, нелепая.

В принципе, довольна гонкой, немного замерзла опять, мышцы все сковало. Но, слава богу, справилась», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ». 

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7 комментариев

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ОлЬчИк
Лара та ещё конечно тихоходка, но спасибо Максимову, что потянул стрельбу ей. Благодаря стрельбе Лариса стабильно в призах
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Olga.t
Я желала победу Насте Шевченко, но рада за Юрия Михайловича Каминского.
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тоторо
Ответ sav187
Ещё бы не расстроиться - чуть не проиграла Насте, которая тоже ходом далеко не самая быстрая. Но последний круг - это по-прежнему Ларисино слабое место.
так не проиграла же. шевченко в этом сезоне бегает хуже черепашки дербушовой в плане скорости, не удивительно что лариса удержала 1 место
0
-3
-3
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тоторо
ну ларка всех уделывает. лидер сезона по кол-ву медалей - 8, и по кол-ву золота - 6! интересн кто локти кусает МВ или Истомин что отпустили Куклину от себя?
+2
-3
-1
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sav187
Ещё бы не расстроиться - чуть не проиграла Насте, которая тоже ходом далеко не самая быстрая. Но последний круг - это по-прежнему Ларисино слабое место.
+2
-2
0
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Биатлонная зима
Лара снова собирает 🥇 медали молодец, что тут скажешь
+3
-1
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закрыт по беспределу
Это да, без промаха было бы совсем убедительно.
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