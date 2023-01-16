Леонид Гурьев: «Приятно, что у Куклиной вторая молодость. С Каминским они нашли общий язык, их тандем работает продуктивно»

Теги сборная России жен чемпионат России Леонид Гурьев Юрий Каминский Лариса Куклина Биатлон

Бывший личный тренер Ларисы Куклиной Леонид Гурьев прокомментировал победу биатлонистки в суперспринте на чемпионате России в Рыбинске.

«С Ларисой Куклиной я работал десять лет, поэтому не удивлен, что она справилась с ветром. Стрелковую часть ей ставил, базовую работу проводил.

Если есть хорошая базовая стрелковая работа, то ты будешь и в ветер стрелять лучше. Мы, тренеры, говорим: «Почему ветер тобой управляет, а не ты ветром».

Сейчас в работе с молодыми спортсменками поэтому провожу тренаж перед тренировкой на улице, чтобы привыкали не к тепличным, а к реальным условиям. Я поздравил сегодня Ларису, приятно, что у неё появилась вторая молодость.

С Юрием Каминским они хорошо нашли общий язык. Их тандем работает продуктивно, и Лариса довольна хорошим взаимопониманием. Все это выливается в хороший результат», – сказал Гурьев.

1 комментарий

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Мишка Шарапов
Если быть реалистами, в Раубичах где будет полный и сильнейший состав, у нее будет стандартное 30-е+ место. Хорошо молодеть, когда половина состава участниц КС не выступает.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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