Исполнительный директор СБР: «Наши трансляции местами интереснее, чем-то, что было на чемпионате мира в Оберхофе»
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался о проведении Кубка России сезона-2022/23.
«В текущем сезоне мы много внимания уделяем околоспортивным событиям: размещение, питание, «биатлонная семья», организация соревнований в целом.
Я бы не назвал это нововведением, просто мы подводим нашу организацию соревнований под стандарты, которые являются обыденными при проведении Кубка мира.
Я абсолютно уверен, что наши трансляции местами интереснее, чем-то, что было на чемпионате мира в Оберхофе», – сказал Пак.
У вас дебилов даже соревнования не по правилам проводятся.
В инете неудобно многие трансляции смотреть.
Счас вся европейская биатлонная тусовка ринется выискивать это - местами.
Петросян отдыхает