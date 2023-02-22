Исполнительный директор СБР: «Наши трансляции местами интереснее, чем-то, что было на чемпионате мира в Оберхофе»

Теги Союз биатлонистов России Кубок России Александр Пак Матч ТВ Биатлон

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался о проведении Кубка России сезона-2022/23. 

«В текущем сезоне мы много внимания уделяем околоспортивным событиям: размещение, питание, «биатлонная семья», организация соревнований в целом.

Я бы не назвал это нововведением, просто мы подводим нашу организацию соревнований под стандарты, которые являются обыденными при проведении Кубка мира.

Я абсолютно уверен, что наши трансляции местами интереснее, чем-то, что было на чемпионате мира в Оберхофе», – сказал Пак. 

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9 комментариев

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starichok77
до КМ ещё не доросли, не та конкуренция, не тот накал, не тот уровень..., мне очень понравился этап в Анси, зрители пели марсельезу, их было много по всей трассе!
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Airelend
Как нагло себе польстил)))
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TBFTT
"мы подводим нашу организацию соревнований под стандарты, которые являются обыденными при проведении Кубка мира"

У вас дебилов даже соревнования не по правилам проводятся.
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+1
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maripous
А мне жаль, что не стало трансляций с чемпионатов мира. Я бы посмотрела и биатлон и лыжи и горные лыжи и другие.
В инете неудобно многие трансляции смотреть.
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5658y8bs5f
Давайте сравним статистику, сколько было просмотров на ЧМ и кубка России.
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den70
Покажите ему эстафеты на ЧМ. Или масс-старты.
+3
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JL JL
Отрекламировал: местами.
Счас вся европейская биатлонная тусовка ринется выискивать это - местами.
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притвиц
Трансляции нормальные , но зачем хвалить себя, если зрителям понравится они сами расскажут.
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Кац Мац
аэхахах
Петросян отдыхает
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