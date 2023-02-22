Исполнительный директор СБР: «Наши трансляции местами интереснее, чем-то, что было на чемпионате мира в Оберхофе»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России ( ) Александр Пак высказался о проведении Кубка России сезона-2022/23.

«В текущем сезоне мы много внимания уделяем околоспортивным событиям: размещение, питание, «биатлонная семья», организация соревнований в целом.

Я бы не назвал это нововведением, просто мы подводим нашу организацию соревнований под стандарты, которые являются обыденными при проведении Кубка мира.

Я абсолютно уверен, что наши трансляции местами интереснее, чем-то, что было на чемпионате мира в Оберхофе», – сказал Пак.