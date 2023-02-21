Васильев о Большунове и Непряевой в проморолике чемпионата мира: «Это говорит о том, что стероидные норвежцы всем надоели»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о том, что и попали проморолик чемпионата мира по лыжным гонкам, опубликованный FIS на своем ютуб-канале.

Позднее пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг извинилась за то, что россияне попали в ролик.

«Включение в ролик наших спортсменов не говорит о том, что весь мир по нам соскучился. Это говорит лишь о том, что стероидные норвежцы уже всем надоели.

Все понимают, что они выигрывают только на запрещенных препаратах. Справками обложились, якобы они все больные, используют самые жесткие препараты и выигрывают. Потихонечку это начинает надоедать всему миру.

Ну пускай норвежцы сейчас в очередной раз проявят себя как самые больные и самые талантливые», – сказал Васильев.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 5 марта в словенской Планице.