Васильев о Большунове и Непряевой в проморолике чемпионата мира: «Это говорит о том, что стероидные норвежцы всем надоели»

Теги допинг лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии FIS Дмитрий Васильев Наталья Непряева Александр Большунов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о том, что Александр Большунов и Наталья Непряева попали проморолик чемпионата мира по лыжным гонкам, опубликованный FIS на своем ютуб-канале.

Позднее пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг извинилась за то, что россияне попали в ролик.

«Включение в ролик наших спортсменов не говорит о том, что весь мир по нам соскучился. Это говорит лишь о том, что стероидные норвежцы уже всем надоели.

Все понимают, что они выигрывают только на запрещенных препаратах. Справками обложились, якобы они все больные, используют самые жесткие препараты и выигрывают. Потихонечку это начинает надоедать всему миру.

Ну пускай норвежцы сейчас в очередной раз проявят себя как самые больные и самые талантливые», – сказал Васильев.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 5 марта в словенской Планице.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
По-моему, он нас всех троллит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЭЮЯ
Васильев сам на стероидах
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
стероидная ярость!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий