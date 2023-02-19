«У СБР есть программа поддержки регионов, но что такое миллион? Одному спортсмену хватит, команде – нет». Подчуфарова о финансировании биатлона

Бронзовый призер ЧМ-2017 по биатлону Ольга Подчуфарова высказалась о финансовой ситуации в российских регионах.

«Кубок Содружества – открытые соревнования, куда можно заявиться и региональным спортсменам. Но приезжают далеко не все, потому что участие сопряжено с большими расходами. Следующий момент: даже у московской федерации, за которую я выступала, возникали проблемы с обеспечением инвентарем.

Из двух первых этапов прошлогоднего Кубка России, на которые приезжала, один провела без тренера. Бегала по вакс‑кабинам, пыталась договориться, чтобы кто‑то помог пристреляться и подготовить лыжи. Это Москва, а каково маленьким регионам?

Кто может купить достаточное количество хороших лыж и качественно их протестировать, тот и будет в топах. В протоколе такое не указывается, там лишь фамилия и результат. На деле же сильнейшая пара у кого‑то может ехать хуже, чем слабейшая у соперников.

Одни бегут на неподготовленном инвентаре, другие вообще не попадают на этап из‑за нехватки средств. Спортсмены обсуждают это между собой, публика остается в неведении», – отметила Подчуфарова.

«Знаю, что у СБР есть программа поддержки регионов, но что такое миллион по нынешним временам? Одному спортсмену хватит, всей региональной команде – нет. Тем более появились трудности с хорошим инвентарем. Еще доезжает до России, но его уже мало.

Что делать? Искать финансирование, спонсоров, меценатов, что‑то другое сложно предложить. Если бы существовал однозначный ответ на ваш вопрос, его бы давно применили на практике. Быть может, стоит стандартизировать лыжи и оружие на национальном уровне, пусть организаторы соревнований выдают участникам за счет некоего единого бюджета.

Но нестыковок, предположу, будет очень много, особенно при большом количестве участников», – добавила бывшая биатлонистка.