Александр Пак: «Календарь внутрироссийских соревнований в этом сезоне вышел чрезмерным. В следующем году гонок точно будет меньше»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Кубок России Александр Пак Кубок Содружества Биатлон

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что в следующем сезоне в календаре внутрироссийских соревнований будет меньше гонок. 

– Биатлонный календарь в этом сезоне очень плотный. Не планируете его разбить на будущий год, чтобы болельщики и спортсмены не уставали от биатлона?

– Думаю, зрителям удобно, чтобы соревнования были каждую неделю, большие паузы им неинтересны. Но для спортсменов этот год у нас экспериментальный, и для них, считаю, календарь вышел чрезмерным.

Тренеры говорят об этом давно, но у них и задача – оберегать спортсменов. Точно могу сказать, что в следующем сезоне соревнований будет меньше, мы уже составляем план календаря и с техническим комитетом, и с тренерами сборной, и с тренерским советом.

– Какие соревнования будут вычеркнуты?

– Пока вопрос не в конкретных этапах Кубка России или Кубка Содружества. Речь идет о том, чтобы стартов было меньше.

Думаю, в течение месяца‑полутора выработаем проект, который будем защищать перед тренерским советом. И после согласования план календаря будет утверждаться исполкомом. Но точно соревнований будет меньше.

– Не хотите провести чемпионат России в следующем сезоне в одном городе?

– У нас есть олимпийские и неолимпийские дисциплины, по которым мы разыгрываем чемпионат России. Если брать олимпийские, то это две недели.

Если добавить к ним неолимпийские дисциплины, то, к сожалению, соревнования растянутся слишком сильно. Наверное, останемся при мнении, что надо разбивать, – сказал Пак.

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5 комментариев

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khinskiy
Для чего нужны два этапа Кубка Содружества подряд в Раубичах?
Полтора десятка сборниц жалуются на нагрузку, а в регионах жалуются, что у них нет стартов.
0
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тоторо
мне другое интересно,когда в это году составляли план они точно с тренерами советовались? сомневаюсь в этом
+1
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+1
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Зачем придумывать велосипед? Скопировать международный сезон и всё! Во время ЧМ провести открытый ЧР по такой же программе.
только что хотела написать то же самое)
0
0
0
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Gondeira
Да уж. Гонок получилось много и очень плотно идут.
В принципе, оставить так же можно, но необходимы вычеты за пропуски. А то будут выигрывать БХГ не те кто побеждают в гонках, а те кто пробежит как можно большее их количество.)))
+1
0
+1
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Andrey Novikov
Зачем придумывать велосипед? Скопировать международный сезон и всё! Во время ЧМ провести открытый ЧР по такой же программе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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