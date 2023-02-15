Александр Пак: «Календарь внутрироссийских соревнований в этом сезоне вышел чрезмерным. В следующем году гонок точно будет меньше»
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что в следующем сезоне в календаре внутрироссийских соревнований будет меньше гонок.
– Биатлонный календарь в этом сезоне очень плотный. Не планируете его разбить на будущий год, чтобы болельщики и спортсмены не уставали от биатлона?
– Думаю, зрителям удобно, чтобы соревнования были каждую неделю, большие паузы им неинтересны. Но для спортсменов этот год у нас экспериментальный, и для них, считаю, календарь вышел чрезмерным.
Тренеры говорят об этом давно, но у них и задача – оберегать спортсменов. Точно могу сказать, что в следующем сезоне соревнований будет меньше, мы уже составляем план календаря и с техническим комитетом, и с тренерами сборной, и с тренерским советом.
– Какие соревнования будут вычеркнуты?
– Пока вопрос не в конкретных этапах Кубка России или Кубка Содружества. Речь идет о том, чтобы стартов было меньше.
Думаю, в течение месяца‑полутора выработаем проект, который будем защищать перед тренерским советом. И после согласования план календаря будет утверждаться исполкомом. Но точно соревнований будет меньше.
– Не хотите провести чемпионат России в следующем сезоне в одном городе?
– У нас есть олимпийские и неолимпийские дисциплины, по которым мы разыгрываем чемпионат России. Если брать олимпийские, то это две недели.
Если добавить к ним неолимпийские дисциплины, то, к сожалению, соревнования растянутся слишком сильно. Наверное, останемся при мнении, что надо разбивать, – сказал Пак.
Полтора десятка сборниц жалуются на нагрузку, а в регионах жалуются, что у них нет стартов.
В принципе, оставить так же можно, но необходимы вычеты за пропуски. А то будут выигрывать БХГ не те кто побеждают в гонках, а те кто пробежит как можно большее их количество.)))