Наталья Гербулова: «Я слышала, что сзади едут девчонки, которые могут меня догнать, но я на зубах уехала и старалась преодолеть себя и сегодняшнюю гонку»

Теги сборная России жен Кубок России Наталья Гербулова Биатлон

Наталья Гербулова прокомментировала выступление в большом масс-старте в финале Кубка России по биатлону (3-е место). 

«Это мой характер бороться на последнем круге, хотя сегодня он был гораздо тяжелее, чем вчера.

Я прекрасно слышала и понимала, что сзади едут девчонки, которые могут меня догнать, но я на зубах уехала и старалась все-таки преодолеть себя и сегодняшнюю гонку. Чувствую, что поймала кураж.

Прикольно, классно, я безумно рада, что получилась такая серия. Это безумно расслабляет тебя внутри, и я понимаю, что все делала и делаю правильно.

В Ижевске буду стараться продолжить. Главное, чтобы внутреннее состояние было хорошим, и я была готова, а привыкнуть можно к любой трассе», — сказала Гербулова. 

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Наташа молодец 🥉
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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