Наталья Гербулова: «Я слышала, что сзади едут девчонки, которые могут меня догнать, но я на зубах уехала и старалась преодолеть себя и сегодняшнюю гонку»

прокомментировала выступление в большом масс-старте в финале Кубка России по биатлону (3-е место).

«Это мой характер бороться на последнем круге, хотя сегодня он был гораздо тяжелее, чем вчера.

Я прекрасно слышала и понимала, что сзади едут девчонки, которые могут меня догнать, но я на зубах уехала и старалась все-таки преодолеть себя и сегодняшнюю гонку. Чувствую, что поймала кураж.

Прикольно, классно, я безумно рада, что получилась такая серия. Это безумно расслабляет тебя внутри, и я понимаю, что все делала и делаю правильно.

В Ижевске буду стараться продолжить. Главное, чтобы внутреннее состояние было хорошим, и я была готова, а привыкнуть можно к любой трассе», — сказала Гербулова.