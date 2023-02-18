Наталья Гербулова: «В Новый год я благополучно заболела. Только сейчас удалось потихоньку восстанавливаться, набирать форму и приходить в себя»

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о восстановлении после болезни и своем выступлении в гонке преследования на этапе Кубка России в Чайковском.

Гербулова завоевала в пасьюте бронзу.

– В новогоднюю паузу вы болели. Насколько сложно было потом восстанавливаться?

– Любая болезнь для спортсмена – это очень тяжело. Я только начала набирать форму в Рязани перед новым годом.

Но там в самой крутой гонке, где я показала хороший ход, у меня случились проблемы со стрельбой, потому что в прицел попал лед. Он замерз и получилось нереальное количество промахов.

После этого в Новый год я благополучно заболела. Восстанавливаться после болезни, приходить в себя и заново набирать форму с тренерским штабом мне удалось только потихоньку сейчас.

– В Сочи удалось продуктивно поработать в горах?

– Самое главное, что горы в Сочи прошли без болезней. Акклиматизация прошла тоже легко. Мы в Сочи уже ездим как на равнину и результат этой работы в том, что наша команда здесь стабильно и хорошо выступает.

– Сегодня у вас была борьба за бронзу с Лизой Каплиной. Насколько сложно было с ней справиться?

– Последний круг был очень интересный и захватывающий. Ты чувствуешь себя, как будто на каком-то аттракционе. Ты едешь и перед тобой Лиза Каплина, которая из гонки в гонку показывает лучший последний круг, ты проигрываешь ей семь секунд, смотришь на неё и понимаешь, что можешь обогнать.

Как я поняла, у нее сегодня было не лучшее самочувствие и лыжи не так хорошо работали, а у меня, благодаря нашему сервису, они работали очень классно.

Мне удалось приблизиться к Лизе, выйти на последний подъем вместе с ней и атаковать. Я понимала, что у меня есть спринтерские качества, которые я включила, а Лиза не поймала этот момент, – сказала Гербулова.