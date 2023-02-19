Подчуфарова о тренерской карьере: «Может, стоит попробовать. Раньше вообще не хотела, но работая с любителями и юниорами, стала получать кайф от их прогресса»

Теги сборная России жен Ольга Подчуфарова Биатлон

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 Ольга Подчуфарова рассказала о возможной работе тренером.

– После недавней «Гонки звезд» в «Лужниках» вы признались, что не исключаете в дальнейшем тренерскую работу. Намекнули на юниорскую сборную или показалось?

– Абсолютно не намекала. Имела в виду, что со своим нынешним багажом могла бы быть полезна скорее начинающим, а не взрослым спортсменам.

Раньше вообще не хотела тренировать, но в последние пять лет, работая с любителями и немножко юниорами, стала получать кайф от их прогресса. Кто знает, может, стоит попробовать.

– Тренером якутской или сахалинской региональной команды тоже готовы поработать?

– Да, было бы интересно, – сказала 30‑летняя Подчуфарова.

1 комментарий

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sav187
Ну что ж, это благородная миссия. Надеюсь, у Ольги есть соответствующее образование.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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