Подчуфарова о тренерской карьере: «Может, стоит попробовать. Раньше вообще не хотела, но работая с любителями и юниорами, стала получать кайф от их прогресса»
Бронзовый призер чемпионата мира-2017 Ольга Подчуфарова рассказала о возможной работе тренером.
– После недавней «Гонки звезд» в «Лужниках» вы признались, что не исключаете в дальнейшем тренерскую работу. Намекнули на юниорскую сборную или показалось?
– Абсолютно не намекала. Имела в виду, что со своим нынешним багажом могла бы быть полезна скорее начинающим, а не взрослым спортсменам.
Раньше вообще не хотела тренировать, но в последние пять лет, работая с любителями и немножко юниорами, стала получать кайф от их прогресса. Кто знает, может, стоит попробовать.
– Тренером якутской или сахалинской региональной команды тоже готовы поработать?
– Да, было бы интересно, – сказала 30‑летняя Подчуфарова.
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