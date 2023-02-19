Подчуфарова о тренерской карьере: «Может, стоит попробовать. Раньше вообще не хотела, но работая с любителями и юниорами, стала получать кайф от их прогресса»

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 Ольга Подчуфарова рассказала о возможной работе тренером.

– После недавней «Гонки звезд» в «Лужниках» вы признались, что не исключаете в дальнейшем тренерскую работу. Намекнули на юниорскую сборную или показалось?

– Абсолютно не намекала. Имела в виду, что со своим нынешним багажом могла бы быть полезна скорее начинающим, а не взрослым спортсменам.

Раньше вообще не хотела тренировать, но в последние пять лет, работая с любителями и немножко юниорами, стала получать кайф от их прогресса. Кто знает, может, стоит попробовать.

– Тренером якутской или сахалинской региональной команды тоже готовы поработать?

– Да, было бы интересно, – сказала 30‑летняя Подчуфарова.