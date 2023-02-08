Ольга Подчуфарова: «Есть мысли стать тренером. Меня сама жизнь к этому подталкивает»
Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, чем занимается после завершения спортивной карьеры.
«Я сейчас запустила бренд спортивной одежды. Кроме того, немного тренирую, провожу мастер-классы детям. Есть мысли стать тренером. Года два назад я об этом особо не думала, кроме того, своему личному тренеру [Юрию Лелину] всегда говорила, что ни за что в жизни не пойду работать тренером, хотя он мне говорил, что из меня может получиться хороший специалист.
Мысли о тренерской карьере посещают меня последние полгода, меня и сама жизнь к этому подталкивает, так что такая возможность существует.
Я еще не так давно бегала, соревновалась на международных турнирах, эти ощущения свежи, их можно использовать – передавать умения и навыки юниорам и юношам», – сказала Подчуфарова.
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