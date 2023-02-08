Ольга Подчуфарова: «Есть мысли стать тренером. Меня сама жизнь к этому подталкивает»

Бывшая российская биатлонистка рассказала, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

«Я сейчас запустила бренд спортивной одежды. Кроме того, немного тренирую, провожу мастер-классы детям. Есть мысли стать тренером. Года два назад я об этом особо не думала, кроме того, своему личному тренеру [Юрию Лелину] всегда говорила, что ни за что в жизни не пойду работать тренером, хотя он мне говорил, что из меня может получиться хороший специалист.

Мысли о тренерской карьере посещают меня последние полгода, меня и сама жизнь к этому подталкивает, так что такая возможность существует.

Я еще не так давно бегала, соревновалась на международных турнирах, эти ощущения свежи, их можно использовать – передавать умения и навыки юниорам и юношам», – сказала Подчуфарова.