Ольга Подчуфарова: «Есть мысли стать тренером. Меня сама жизнь к этому подталкивает»

Теги сборная России жен Ольга Подчуфарова Юрий Лелин Биатлон

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

«Я сейчас запустила бренд спортивной одежды. Кроме того, немного тренирую, провожу мастер-классы детям. Есть мысли стать тренером. Года два назад я об этом особо не думала, кроме того, своему личному тренеру [Юрию Лелину] всегда говорила, что ни за что в жизни не пойду работать тренером, хотя он мне говорил, что из меня может получиться хороший специалист.

Мысли о тренерской карьере посещают меня последние полгода, меня и сама жизнь к этому подталкивает, так что такая возможность существует.

Я еще не так давно бегала, соревновалась на международных турнирах, эти ощущения свежи, их можно использовать – передавать умения и навыки юниорам и юношам», – сказала Подчуфарова.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RomvB
Весёлую клоунессу - нахер с пляжу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
вот сразу видно, Подчуфарик человек с гражданской позицией, с интеллектом - не гнушается идти в тренеры. А всякие Шипулены, Черезовы, Логиновы - нет, не царское это дело! Только в чиновники и депутаты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий