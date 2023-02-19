Антон Бабиков: «Вчера работал с психологом, она внесла весомый вклад в сегодняшнюю победу. Лыжи Логинова, ему тоже большое спасибо»

Теги сборная России Кубок России Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу в большом масс-старте на Кубке России в Чайковском.

«Пока я очень устал, замерз. Буду отогреваться – будет больно. Но гонка была непростая, очень плотная борьба. Я даже говорить не могу – замерзли скулы. Хотел бы поблагодарить всех, кто нам помогает. И сервис, и тренеров, врача, массажиста.

И сказать большое спасибо психологу – вчера работал с ней. Марго, спасибо! Она внесла весомый вклад в сегодняшнюю победу. Пока точечно с ней работаю, но знаю, что многие у нас прибегают к ее помощи. Думаю, в этом у нас есть резерв большой.

Лыжи Логинова, ему тоже большое спасибо, мы его очень ждем. Саня, приезжай скорее! Потому что видишь – Башкирия выигрывет каждую гонку, пора тебе», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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5 комментариев

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2533ПВ
Ответ тоторо
я считала за весь сезон и кс и кр, Муж: Башкиров 21/10(золотых) ЮМ 19/9 (золотых) Истомин 12/4(золотых) Женщины: Истомин 26/9 Вика 8/1 МВ 12/3 Камиснкий 7/5
Спасибо.Группа Шашилова серьезно уступает Истомину.
+2
0
+2
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тоторо
Ответ 2533ПВ
А по мужчинам,женщинам есть полная инфа?Я считал,потом забросил это дело.
я считала за весь сезон и кс и кр,
Муж:
Башкиров 21/10(золотых)
ЮМ 19/9 (золотых)
Истомин 12/4(золотых)
Женщины:
Истомин 26/9
Вика 8/1
МВ 12/3
Камиснкий 7/5
+1
0
+1
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2533ПВ
Ответ тоторо
итого за Чайковский по муж, 3 медали у Истомина, 4 у ЮМ, 2 у Башкирова
А по мужчинам,женщинам есть полная инфа?Я считал,потом забросил это дело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
блокад блокадыч
Лыжи Логинова хороший человек
0
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тоторо
итого за Чайковский по муж, 3 медали у Истомина, 4 у ЮМ, 2 у Башкирова
0
0
0
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