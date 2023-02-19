Антон Бабиков: «Вчера работал с психологом, она внесла весомый вклад в сегодняшнюю победу. Лыжи Логинова, ему тоже большое спасибо»
Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу в большом масс-старте на Кубке России в Чайковском.
«Пока я очень устал, замерз. Буду отогреваться – будет больно. Но гонка была непростая, очень плотная борьба. Я даже говорить не могу – замерзли скулы. Хотел бы поблагодарить всех, кто нам помогает. И сервис, и тренеров, врача, массажиста.
И сказать большое спасибо психологу – вчера работал с ней. Марго, спасибо! Она внесла весомый вклад в сегодняшнюю победу. Пока точечно с ней работаю, но знаю, что многие у нас прибегают к ее помощи. Думаю, в этом у нас есть резерв большой.
Лыжи Логинова, ему тоже большое спасибо, мы его очень ждем. Саня, приезжай скорее! Потому что видишь – Башкирия выигрывет каждую гонку, пора тебе», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
Муж:
Башкиров 21/10(золотых)
ЮМ 19/9 (золотых)
Истомин 12/4(золотых)
Женщины:
Истомин 26/9
Вика 8/1
МВ 12/3
Камиснкий 7/5