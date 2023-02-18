Карим Халили: «Настроение замечательное, погода хорошая, поэтому сегодня оставалось только получать удовольствие»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в гонке преследования на финальном этапе Кубка России в Чайковском, где он взял серебро.

Халили выиграл зачет гонок преследования Кубка России.

«Хорошие ощущения, замечательное настроение, хорошая погода – поэтому сегодня оставалось только получать удовольствие.

Конечно, я видел, что там (в зачете пасьютов) был довольно большой разрыв. Понимал, что при каких-то раскладах могу выиграть.

Общий зачет? Мы видим, что здесь одна гонка все может сильно изменить, поэтому завтра – новый день, новая гонка. Посмотрим, как получится.

Надеюсь, будет классная борьба. И мы получим удовольствие, и болельщики тоже», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».