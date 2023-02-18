Дмитрий Васильев: «Я не верю WADA, вся их деятельность – ложь. Отдельные болваны среди спортсменов есть везде, но всю Россию за что наказали?»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о работе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

– Я не верю WADA, и все. Что бы они ни делали.

Если они не дали продолжения делу Шмидта, о чем с ними можно говорить? Зато они придумали коллективную ответственность России. Отдельные болваны среди спортсменов есть во всем мире, но всю Россию-то за что наказали? Почему они не судили Родченкова?

– Мы сейчас не про Родченкова, а про норвежских астматиков.

– А дело не в Родченкове, а в WADA. Вся их деятельность – это ложь.

Вот возьмите велогонку «Джиро д’Италия». Там почти на каждом этапе кого-то ловят. Хоть одну страну за это дисквалифицировали? Полная тишина! Я с велосипедистами разговаривал, они открыто признают: «Ты что, у нас без этой фигни даже на старт никто не выходит».

Каждый год происходит огромное количество допинг-скандалов. Но только это не скандалы, а скандал – это только то, что происходит в России. Я нашу страну всегда буду защищать. Да, есть отдельные идиоты, которые нас дискредитируют, признаю. Но нельзя из-за каких-то придурков банить всю страну.

– Среди российских лыжников и биатлонистов тоже есть астматики, которые получали ТИ на использование запрещенных средств. Это другое?

– Почему, подход для всех один: больной – иди лечиться. Любые ТИ – это лукавство. Да, знаю, что у нас ТИ получал . Не буду спорить, что там с ним было, но смысл выползать на трассу, если ты болеешь? Вылечись и приходи, – отметил Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили