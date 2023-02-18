Дмитрий Васильев: «Я не верю WADA, вся их деятельность – ложь. Отдельные болваны среди спортсменов есть везде, но всю Россию за что наказали?»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о работе Всемирного антидопингового агентства (WADA).
– Я не верю WADA, и все. Что бы они ни делали.
Если они не дали продолжения делу Шмидта, о чем с ними можно говорить? Зато они придумали коллективную ответственность России. Отдельные болваны среди спортсменов есть во всем мире, но всю Россию-то за что наказали? Почему они не судили Родченкова?
– Мы сейчас не про Родченкова, а про норвежских астматиков.
– А дело не в Родченкове, а в WADA. Вся их деятельность – это ложь.
Вот возьмите велогонку «Джиро д’Италия». Там почти на каждом этапе кого-то ловят. Хоть одну страну за это дисквалифицировали? Полная тишина! Я с велосипедистами разговаривал, они открыто признают: «Ты что, у нас без этой фигни даже на старт никто не выходит».
Каждый год происходит огромное количество допинг-скандалов. Но только это не скандалы, а скандал – это только то, что происходит в России. Я нашу страну всегда буду защищать. Да, есть отдельные идиоты, которые нас дискредитируют, признаю. Но нельзя из-за каких-то придурков банить всю страну.
– Среди российских лыжников и биатлонистов тоже есть астматики, которые получали ТИ на использование запрещенных средств. Это другое?
– Почему, подход для всех один: больной – иди лечиться. Любые ТИ – это лукавство. Да, знаю, что у нас ТИ получал Алексей Волков. Не буду спорить, что там с ним было, но смысл выползать на трассу, если ты болеешь? Вылечись и приходи, – отметил Васильев.
Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили
вы говорите, что кто-то взорвал ваш трубопровод для того чтобы европа замерзла, но замерзла ли европа вы не знаете, так может взорвали ваш хлам для чего-то другого? )
https://www.kaschenko-spb.ru/
спрашиваю у всех z-патриотиков)