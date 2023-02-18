Дмитрий Васильев: «Я не верю WADA, вся их деятельность – ложь. Отдельные болваны среди спортсменов есть везде, но всю Россию за что наказали?»

Теги сборная России сборная России жен допинг WADA Алексей Волков Дмитрий Васильев Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о работе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

– Я не верю WADA, и все. Что бы они ни делали.

Если они не дали продолжения делу Шмидта, о чем с ними можно говорить? Зато они придумали коллективную ответственность России. Отдельные болваны среди спортсменов есть во всем мире, но всю Россию-то за что наказали? Почему они не судили Родченкова?

Мы сейчас не про Родченкова, а про норвежских астматиков.

– А дело не в Родченкове, а в WADA. Вся их деятельность – это ложь.

Вот возьмите велогонку «Джиро д’Италия». Там почти на каждом этапе кого-то ловят. Хоть одну страну за это дисквалифицировали? Полная тишина! Я с велосипедистами разговаривал, они открыто признают: «Ты что, у нас без этой фигни даже на старт никто не выходит».

Каждый год происходит огромное количество допинг-скандалов. Но только это не скандалы, а скандал – это только то, что происходит в России. Я нашу страну всегда буду защищать. Да, есть отдельные идиоты, которые нас дискредитируют, признаю. Но нельзя из-за каких-то придурков банить всю страну.

Среди российских лыжников и биатлонистов тоже есть астматики, которые получали ТИ на использование запрещенных средств. Это другое?

– Почему, подход для всех один: больной – иди лечиться. Любые ТИ – это лукавство. Да, знаю, что у нас ТИ получал Алексей Волков. Не буду спорить, что там с ним было, но смысл выползать на трассу, если ты болеешь? Вылечись и приходи, – отметил Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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27 комментариев

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YNow
Ответ Павел Мельников
Как раз поэтому и спросил.
Вижу здесь достаточно активных игроков))
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aarau
Ответ dimur
Важно не то, что Васильев не верит WADA, а то что WADA не верит Васильеву.
вада даже не знает про васильева
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Павел Мельников
Ответ YNow
А вы не знаете кто это сделал?)) Тот кому это выгодно, конечно. Забавная мировая игра в "дурочку".
Как раз поэтому и спросил.
0
0
0
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aarau
Ответ Павел Мельников
Полагаю, раз все настолько просто, то уже давно известно, кто это сделал. Осталось только выбрать между масонами и рептилоидами.
146% половцы
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YNow
Ответ Павел Мельников
Полагаю, раз все настолько просто, то уже давно известно, кто это сделал. Осталось только выбрать между масонами и рептилоидами.
А вы не знаете кто это сделал?)) Тот кому это выгодно, конечно. Забавная мировая игра в "дурочку".
0
0
0
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Павел Мельников
Ответ YNow
Газапровод взорвали не для того чтобы ктото замерзал. А для того чтобы у немецких и европейских политиков не было другого выбора кроме войны с Россией. Теперь эти дешевые ресурсы они могут получить только победив Россию на поле боя а не из трубопровода. Стыдно товарищи не понимать простых вещей.
Полагаю, раз все настолько просто, то уже давно известно, кто это сделал. Осталось только выбрать между масонами и рептилоидами.
+2
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+2
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muslim95
Ответ Бартоломью Робертс
Сново-здорово, у европейцев и спрашивайте, мне то откуда знать?
Бартоломью Робертс-патриот России, как то комично..
+1
0
+1
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YNow
Газапровод взорвали не для того чтобы ктото замерзал. А для того чтобы у немецких и европейских политиков не было другого выбора кроме войны с Россией. Теперь эти дешевые ресурсы они могут получить только победив Россию на поле боя а не из трубопровода. Стыдно товарищи не понимать простых вещей.
0
-3
-3
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Павел Мельников
Васильеву пытались объяснить, что это были не совсем обычные, а систематизированные болваны из РусАДА, что гораздо опасней болванов-одиночек и это было признано, но все как головою об стенку биться.
+1
0
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dimur
Важно не то, что Васильев не верит WADA, а то что WADA не верит Васильеву.
0
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NoWar
Ну усё, WADE капец -ей сам Васильев не верит!
+1
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aarau
Ответ Бартоломью Робертс
Сново-здорово, у европейцев и спрашивайте, мне то откуда знать?
погодите-ка, давайте разбираться:
вы говорите, что кто-то взорвал ваш трубопровод для того чтобы европа замерзла, но замерзла ли европа вы не знаете, так может взорвали ваш хлам для чего-то другого? )
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Павел Мельников
Ответ Бартоломью Робертс
Сново-здорово, у европейцев и спрашивайте, мне то откуда знать?
Так еще осенью вы все хорошо знали, знания куда-то пропали?
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Eduard Rastryopin
С удовольствием посмотрел бы на полет в космос Васильева после того как он сказал бы Карелину,который со сломаными ребрами на ЧМ выступал,что типа "Больной-иди лечись"
+1
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Бартоломью Робертс
Ответ Ван Страатен
Газопровод взорвали русские. Но, как всегда, мимо тазика...
Вам сюда :о)
https://www.kaschenko-spb.ru/
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Ван Страатен
Ответ Бартоломью Робертс
Так вы уже определитесь, кто хочет заморозить европейцев? Русские, или пиндосы взорвавшие газопроводы :о))
Газопровод взорвали русские. Но, как всегда, мимо тазика...
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Бартоломью Робертс
Ответ aarau
опять 25... а что европейцы замерзают? )
Сново-здорово, у европейцев и спрашивайте, мне то откуда знать?
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aarau
Ответ Бартоломью Робертс
Так вы уже определитесь, кто хочет заморозить европейцев? Русские, или пиндосы взорвавшие газопроводы :о))
опять 25... а что европейцы замерзают? )
+1
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Бартоломью Робертс
Ответ aarau
Комментарий удален модератором
Так вы уже определитесь, кто хочет заморозить европейцев? Русские, или пиндосы взорвавшие газопроводы :о))
+3
-4
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5658y8bs5f
Человек неадекватный, застрял в мировоззрении СССР.
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aarau
Ответ Бартоломью Робертс
Вы ещё скажите, что это русские взорвали СП, чтобы европейцы замёрзли зимой :о))
Комментарий удален
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Бартоломью Робертс
Ответ aarau
так не европейцы же такое говорили, они вообще не поймут о чем вопрос ) спрашиваю у всех z-патриотиков)
Вы ещё скажите, что это русские взорвали СП, чтобы европейцы замёрзли зимой :о))
+3
-3
0
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aarau
Ответ Бартоломью Робертс
Так у европейцев и спрашивайте. Если у них всё збс, то я за них только порадуюсь :о)
так не европейцы же такое говорили, они вообще не поймут о чем вопрос )
спрашиваю у всех z-патриотиков)
+3
-2
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Бартоломью Робертс
Ответ aarau
че там европа-то замерзла или летом будет замерзать? ))))
Так у европейцев и спрашивайте. Если у них всё збс, то я за них только порадуюсь :о)
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aarau
Ответ Бартоломью Робертс
После того как Паунд замял скандалы с Уэйдом Экзамом, а затем с THG, стало понятно, что WADA действует по принципу "Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi ".
че там европа-то замерзла или летом будет замерзать? ))))
+12
-2
+10
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