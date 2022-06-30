Дмитрий Васильев о допинге: «Не доверяю российским спортсменам и тренерам. Когда речь заходит о деньгах, некоторым людям становится плевать на все остальное»

считает, что на всех внутрироссийских стартах необходим допинг-контроль.

– Вы считаете здравым платить атлетам по 250 тысяч рублей за победу на внутренних соревнованиях?

– Нет, думаю, этого делать не следует. Как вариант, я бы предложил выплачивать половину указанной суммы в качестве призовых спортсмену и тренеру, а вторую направил бы на допинг-контроль, причем проводил бы его на каждом старте.

– Вы настолько не доверяете российским спортсменам и тренерам?

– Вообще не доверяю. Когда речь заходит о больших деньгах, некоторым людям становится плевать на все остальное: престиж государства, репутацию клуба, собственную репутацию.

При этом я совершенно не согласен с тем, что допинг в России – системное явление. Он всегда был точечным.

Просто когда попадается кто-то один, то он подставляет всех. Поэтому и должен быть тотальный контроль, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.