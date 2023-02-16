Артем Истомин: «Пока у Мироновой все складывается неплохо. Главное, что она чувствует готовность переносить нагрузку»
Тренер Артем Истомин оценил выступление Светланы Мироновой в спринте на заключительном этапе Кубка России.
В спринте Миронова заняла 13-е место. Ранее в этом сезоне она не соревновалась из-за проблем со здоровьем.
«Пока все складывается неплохо, главное, что она чувствует готовность переносить нагрузку.
Сейчас нельзя сказать, что все проблемы со здоровьем позади – мы еще не переходили к нагрузке, которая необходима для того, чтобы прогрессировать.
Форсировать подготовку мы не стали – нагрузку даем дозированно, смотрим, как отреагирует организм.
Посмотрим на ее состояние в следующей гонке и решим, стоит ли ей бежать остальные. Готовимся к чемпионату России», – сказал Истомин.
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