Артем Истомин: «Пока у Мироновой все складывается неплохо. Главное, что она чувствует готовность переносить нагрузку»

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Тренер Артем Истомин оценил выступление Светланы Мироновой в спринте на заключительном этапе Кубка России. 

В спринте Миронова заняла 13-е место. Ранее в этом сезоне она не соревновалась из-за проблем со здоровьем.

«Пока все складывается неплохо, главное, что она чувствует готовность переносить нагрузку.

Сейчас нельзя сказать, что все проблемы со здоровьем позади – мы еще не переходили к нагрузке, которая необходима для того, чтобы прогрессировать.

Форсировать подготовку мы не стали – нагрузку даем дозированно, смотрим, как отреагирует организм. 

Посмотрим на ее состояние в следующей гонке и решим, стоит ли ей бежать остальные. Готовимся к чемпионату России», – сказал Истомин. 

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