Ульсбю-Ройселанн о бронзе в пасьюте: «Я слишком счастлива, чтобы плакать. Среди медалей, которые я завоевала, эта казалась самой невозможной»

Норвежская биатлонистка поделилась эмоциями после того, как завоевала бронзу в пасьюте на чемпионате мира в Оберхофе.

«Я слишком счастлива, чтобы плакать. Среди медалей, которые я завоевала, эта казалась самой невозможной.

Сегодня я буду просто наслаждаться. Я добилась своей цели – взять личную медаль. Это невероятно.

Несколько месяцев назад все было мрачно. Я была далека от того, чтобы претендовать на медали», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц