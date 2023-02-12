Ульсбю-Ройселанн о бронзе в пасьюте: «Я слишком счастлива, чтобы плакать. Среди медалей, которые я завоевала, эта казалась самой невозможной»
Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн поделилась эмоциями после того, как завоевала бронзу в пасьюте на чемпионате мира в Оберхофе.
«Я слишком счастлива, чтобы плакать. Среди медалей, которые я завоевала, эта казалась самой невозможной.
Сегодня я буду просто наслаждаться. Я добилась своей цели – взять личную медаль. Это невероятно.
Несколько месяцев назад все было мрачно. Я была далека от того, чтобы претендовать на медали», – сказала Ульсбю-Ройселанн.
«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц
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