Ульсбю-Ройселанн о бронзе в пасьюте: «Я слишком счастлива, чтобы плакать. Среди медалей, которые я завоевала, эта казалась самой невозможной»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн поделилась эмоциями после того, как завоевала бронзу в пасьюте на чемпионате мира в Оберхофе.

«Я слишком счастлива, чтобы плакать. Среди медалей, которые я завоевала, эта казалась самой невозможной.

Сегодня я буду просто наслаждаться. Я добилась своей цели – взять личную медаль. Это невероятно.

Несколько месяцев назад все было мрачно. Я была далека от того, чтобы претендовать на медали», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц

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4 комментария

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Погладь быка
Т.н. "обладательница БХГ", проводязая очень слабый сезон, уже научилась радоваться малому.
+1
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Cube Litening C:68X
Ответ Погладь быка
Напьется противоастматических, будет.
😄
0
0
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Погладь быка
Ответ Cube Litening C:68X
Эх,на её месте могла быть Софочка..😳
Напьется противоастматических, будет.
+1
-1
0
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Cube Litening C:68X
Эх,на её месте могла быть Софочка..😳
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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