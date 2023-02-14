Марте Ульсбю-Ройселанн пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира, но выступит в сингл-миксте

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии жен Патрик Оберэггер Марте Ульсбю-Ройселанн Оберхоф Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.

«Форма хорошая, но не совсем топовая. Так что нужно немного расставить приоритеты. Она выступит в сингл-миксте», – сообщил тренер женской сборной Норвегии Патрик Оберэггер.

Женская индивидуальная гонка пройдет 15 февраля, сингл-микст – 16 февраля.

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8 комментариев

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Артем Морозов
Ответ sergei71
На мой взгляд, одна из самых мутных персонажих в биатлоне. Многие на Дальмайер кивают, но у той было реально много впечатляющих личных достижений - и по молодости, а не после 29... Экхофф-то с юниоров была быстрокрылой, а у Марты откуда что взялось...
А ТЫ САМЫЙ е00ну тый
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Viks
Анна-Лаптева не хочет правильно писать две фамилии Ульсбю Ройселанн
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Cube Litening C:68X
Ответ sergei71
На мой взгляд, одна из самых мутных персонажих в биатлоне. Многие на Дальмайер кивают, но у той было реально много впечатляющих личных достижений - и по молодости, а не после 29... Экхофф-то с юниоров была быстрокрылой, а у Марты откуда что взялось...
Экхофф ещё мутнее..
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-2
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sergei71
На мой взгляд, одна из самых мутных персонажих в биатлоне. Многие на Дальмайер кивают, но у той было реально много впечатляющих личных достижений - и по молодости, а не после 29... Экхофф-то с юниоров была быстрокрылой, а у Марты откуда что взялось...
+3
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Погладь быка
Пора на пенсию, уже даже на препаратах не тянет. Ну и конечно ни на какой БХГ не претендует.
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sergei71
Ха, вот как надо бить рекорды на ЧМ, учитесь!
На данный момент 2 личных золота и 10 эстафетных. А скоро ещё 1-2 эстафетных. И вот уже Марте 13-14 кратная. При том, что личных побед на кубке мира всего 17, это даже не в десятке женского рейтинга.
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Максим Пестов
Очевидно, что с Йохой
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Katerinapv
Со Стурлой? Или Йохой?
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