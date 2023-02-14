Марте Ульсбю-Ройселанн пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира, но выступит в сингл-миксте
Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.
«Форма хорошая, но не совсем топовая. Так что нужно немного расставить приоритеты. Она выступит в сингл-миксте», – сообщил тренер женской сборной Норвегии Патрик Оберэггер.
Женская индивидуальная гонка пройдет 15 февраля, сингл-микст – 16 февраля.
На данный момент 2 личных золота и 10 эстафетных. А скоро ещё 1-2 эстафетных. И вот уже Марте 13-14 кратная. При том, что личных побед на кубке мира всего 17, это даже не в десятке женского рейтинга.