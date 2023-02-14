Марте Ульсбю-Ройселанн пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира, но выступит в сингл-миксте

Норвежская биатлонистка не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира в .

«Форма хорошая, но не совсем топовая. Так что нужно немного расставить приоритеты. Она выступит в сингл-миксте», – сообщил тренер женской сборной Норвегии Патрик Оберэггер.

Женская индивидуальная гонка пройдет 15 февраля, сингл-микст – 16 февраля.