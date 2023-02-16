Елизавета Каплина: «Довольна, что выиграла малый кубок за спринты, но намерена побороться и за победу в общем зачете»

Теги сборная России жен Кубок России Елизавета Каплина Биатлон

Биатлонистка Елизавета Каплина рассказала, что довольна победой в зачете спринтов на Кубке России.

Сегодня она заняла четвертое место в спринте в финале Кубка России в Чайковском.

«Я довольна тем, что выиграла малый кубок за спринты, но намерена побороться и за победу в общем зачете. Также у меня есть шансы взять малый кубок в преследовании. Готова буду в субботу за него бороться.

Сегодняшнюю гонку оценю на четыре с минусом или три с плюсом, потому что последний круг у меня немного не задался. Ходом я немного сбавила, а на первых двух кругах чувствовала себя хорошо. На последнем подъеме уже все силы отдала. Секунды не хватило до третьего места. На стрельбе стоя я очень долго стояла и не могла сконцентрироваться на выстреле, допустив два досадных промаха.

В Сочи на сборе было тяжело. Акклиматизация у меня была и там, и после возвращения. Видно, что по ходу все хорошо сказывается, а по ощущениям было тяжеловато после гор», – сказала Каплина.

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3 комментария

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тоторо
капля возьмет без сомнения общий зачет
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Александр Корнейчук
надо брать большой!
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Sutekh Hexen
Стрелять сначала научись, бойчиха.
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