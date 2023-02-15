Дмитрий Губерниев: «Зал славы IBU без советских и российских спортсменов выглядит неполным. Сейчас нет шансов на то, что их включат»
Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему Международный союз биатлонистов (IBU) не включил советских и российских спортсменов в Зал славы.
О создании Зала славы IBU, в который вошли норвежец Уле Эйнар Бьорндален, немцы Свен Фишер, Андреа Хенкель и Кати Вильхельм, было объявлено во время чемпионата мира в Оберхофе.
– У нас огромное количество биатлонистов, которые могли бы попасть в Зал славы IBU. Эти фамилии известны, они являются гордостью биатлона XX и XXI веков. Но мы же знаем, что сейчас шансов нет на то, что IBU включит кого‑то из россиян в Зал славы.
Как изменится ситуация, они включат. Сейчас можно сотрясать кулаками, можно негодовать, но это их решение. И начинать надо было не с этих уважаемых фамилий, хотя каждый из включенных в Зал славы – достойный человек.
– С кого нужно было начинать?
– Надо начинать с тех, кто еще в середине XX века был у истоков биатлона, как мне кажется. Но это решение IBU, они имеют на это право. При этом, справедливости ради, Зал славы биатлона без советских и российских спортсменов выглядит неполным, – сказал Губерниев.
IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм
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