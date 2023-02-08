Кентен Фийон-Майе: «Я был совершенно невнимателен, я не заметил, где находится финиш. Когда понял, что пробежал 50 метров не в ту сторону, немного испугался»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе высказался о своей ошибке на финише смешанной эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе.

Спортсмен побежал на очередной круг вместо финишных коридоров. Несмотря на потерянное время, он сохранил третье место.

«Я был совершенно невнимателен, я не заметил, где находится финиш. Когда я понял, что пробежал 50 метров не в ту сторону, я немного испугался, но когда обернулся и увидел австрийца [Симона Эдера], понял, что у меня достаточно времени, чтобы не паниковать. Но если бы мы финишировали четвертыми из-за этой ошибки, я бы винил себя», – сказал Фийон-Майе.

«Мы начали понимать, что он уже праздновал с публикой, но не на той стороне трассы... Мы сказали себе: «Ладно, никаких проблем, Кентен, но через пять секунд нужно развернуться». И когда я понял, что Симон Эдер приближается, у меня был небольшой стресс», – добавил со смехом.

«Было немного страшно, особенно потому, что мы ничего не могли сделать и не могли предотвратить это. Но все закончилось хорошо, это забавно, и сейчас мы можем посмеяться над этим», – отметила .

Кентен Фийон-Майе перепутал коридоры на финише смешанной эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе