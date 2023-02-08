Кентен Фийон-Майе: «Я был совершенно невнимателен, я не заметил, где находится финиш. Когда понял, что пробежал 50 метров не в ту сторону, немного испугался»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Франции сборная Франции жен Кентен Фийон-Майе Эмильен Жаклен Жюлия Симон Биатлон

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе высказался о своей ошибке на финише смешанной эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе.

Спортсмен побежал на очередной круг вместо финишных коридоров. Несмотря на потерянное время, он сохранил третье место.

«Я был совершенно невнимателен, я не заметил, где находится финиш. Когда я понял, что пробежал 50 метров не в ту сторону, я немного испугался, но когда обернулся и увидел австрийца [Симона Эдера], понял, что у меня достаточно времени, чтобы не паниковать. Но если бы мы финишировали четвертыми из-за этой ошибки, я бы винил себя», – сказал Фийон-Майе.

«Мы начали понимать, что он уже праздновал с публикой, но не на той стороне трассы... Мы сказали себе: «Ладно, никаких проблем, Кентен, но через пять секунд нужно развернуться». И когда я понял, что Симон Эдер приближается, у меня был небольшой стресс», – добавил Эмильен Жаклен со смехом.

«Было немного страшно, особенно потому, что мы ничего не могли сделать и не могли предотвратить это. Но все закончилось хорошо, это забавно, и сейчас мы можем посмеяться над этим», – отметила Жюлия Симон.

Кентен Фийон-Майе перепутал коридоры на финише смешанной эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
starichok77
про финиш Кентена уже вдоволь посмеялись, а вот про круги Сёбы почему то новостей нет, как там его встретило шведское трио? надеюсь, сегодня, ближе к ночи, устроят "темную")))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Старики рассказали : после ВОВ в нашей деревне был молодой парень пастух чувашин из соседей деревни. Был слегка умственно отсталым и проблемой со слухом. Говорят бегал очень быстро, сбежавших из стада коров и бычков догонял, обгонял и разворачивал обратно в стадо. Вот решил предсельсовет его брать на районный Сабантуй представить наш колхоз по бегу. Бежать надо было 1 круг вокруг Сабантуя, налили ему стакан водки и объяснили как и куда бежать. Как дали старт, он с места как рванул так и ушёл от всех. Другие пришли к финишу, а его нет, где то через минут пять ил десять он прибежал. У него спросили что случилось, почему отстал? Он, ничего не случилось меня никто не обогнал. Только потом типа судей которые стояли с другой стороны круга прибежали и сказали что Васю видели дважды как он пробегает мимо. Пытались остановить, но у него проблемы со слухом. Оказывается он после первого круга ушёл на второй не зная где финиш, а народ следил только за другими бегуна и (толпой). Ну Васе приз вручили, и прозвище ДУЛАГАН ВАСЯ. В переводе с татарского ДУЛАГАН - это РАЗОГНАВШИЙСЯ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Там сегодня много было чудес: огромный заяц выскочил на трассу, хотел пересечь, а там зрители стоят стеной - сел на зад, задумался на секунду, а потом повернул налево и поскакал по трассе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Да, было бы досадно упустить бронзу, тем более для команды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chernich
Это да, его сегодня надо к норвежцам было ставит, вот достойная четвёрка вышла бы. 😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий