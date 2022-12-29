Олег Матыцин: «Уже видна разумная позиция руководства МОК. Они тоже ищут выход из тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Минспорта не прекращает контакты с органами госуправления других стран. И, конечно, Олимпийский комитет России (ОКР) находится в постоянном диалоге с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Российские спортивные федерации взаимодействуют с руководством международных федераций. Этот диалог необходимо продолжать. Он дает определенные результаты. В отдельных видах спорта наших допускали до международных турниров. В частности, теннисисты активно выступали во всех категориях профессиональных соревнований.

Уже видна разумная позиция. Она неоднократно была заявлена со стороны руководства МОК. Последний саммит, который состоялся в Лозанне в начале декабря, показывает, что наши, скажем так, международные партнеры тоже ищут выход из этой фактически тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт.

Ведь это приводит не только к ограничению развития нашего спорта, но и к кризису в мировом спорте. Снижению его зрелищности и темпов развития», – заявил Матыцин.

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4 комментария

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Андрей Балабаев
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Скоро год как эти сказки рассказывает.
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Рахим Фунтик Стерлинг
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Ахах. Нам то не гони. Если партнёры и скучают, то вашему щедрому газпровоскому подогреву на
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Fellina
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«Видна разумная позиция….из фактически тупиковой ситуации» - это как?!
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s_h_a_m_a_n
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Ну бред же несёт.
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