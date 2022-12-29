Олег Матыцин: «Уже видна разумная позиция руководства МОК. Они тоже ищут выход из тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Минспорта не прекращает контакты с органами госуправления других стран. И, конечно, Олимпийский комитет России (ОКР) находится в постоянном диалоге с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Российские спортивные федерации взаимодействуют с руководством международных федераций. Этот диалог необходимо продолжать. Он дает определенные результаты. В отдельных видах спорта наших допускали до международных турниров. В частности, теннисисты активно выступали во всех категориях профессиональных соревнований.

Уже видна разумная позиция. Она неоднократно была заявлена со стороны руководства МОК. Последний саммит, который состоялся в Лозанне в начале декабря, показывает, что наши, скажем так, международные партнеры тоже ищут выход из этой фактически тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт.

Ведь это приводит не только к ограничению развития нашего спорта, но и к кризису в мировом спорте. Снижению его зрелищности и темпов развития», – заявил Матыцин.