Ютуб-канал СБР показывал Кубок России без комментариев Губерниева. После финиша они вернулись в эфир
Сегодня на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске прошел мужской спринт. Гонку транслировал телеканал «Матч ТВ», комментатор – Дмитрий Губерниев.
Трансляцию «Матча» показывал также ютуб-канал Союза биатлонистов России (СБР), но там голос Губерниева отсутствовал до финиша – показ шел с интершумом.
Ранее ютуб-канал СБР показывал гонки Кубка России-2022/23 с комментариями Губерниева.
UPD В конце гонки комментарии Губерниева вернулись.
Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя
Губерниев о Ростовцеве: «Главный по рюмкам назначен вице-президентом СБР. Полномочия главного тренера у него абсолютно нелегитимны»
Губерниев о Ростовцеве: «Попытка рейдерского захвата должности главного тренера не удалась. СБР теперь мои кумиры»
Ну что за язык поганый у 🤡 :((
Включил, а там майонез вещает.
Ещё один плюс от назначения Ростовцева