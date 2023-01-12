Ютуб-канал СБР показывал Кубок России без комментариев Губерниева. После финиша они вернулись в эфир

Теги телевидение Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Кубок России Биатлон

Сегодня на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске прошел мужской спринт. Гонку транслировал телеканал «Матч ТВ», комментатор – Дмитрий Губерниев. 

Трансляцию «Матча» показывал также ютуб-канал Союза биатлонистов России (СБР), но там голос Губерниева отсутствовал до финиша – показ шел с интершумом. 

Ранее ютуб-канал СБР показывал гонки Кубка России-2022/23 с комментариями Губерниева

UPD В конце гонки комментарии Губерниева вернулись.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

Губерниев о Ростовцеве: «Главный по рюмкам назначен вице-президентом СБР. Полномочия главного тренера у него абсолютно нелегитимны»

Губерниев о Ростовцеве: «Попытка рейдерского захвата должности главного тренера не удалась. СБР теперь мои кумиры»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильно сделали.Я и до гонок говорил что им надо идти по пути Вяльбе и выкинуть майонез из эфира.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Мельников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну всё, сначала будут войны, а потом биатлон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Татьяна Солотина
Ростовцев вышел на тропу войны! Вот и вся польза биатлону.
А вы сильно расстроились?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильно и сделали. Пора бы МатчТВ задуматься о профнепригодности Гу. Он своими комментами и СБР заставит отвернуться от трансляций, как Вяльбе.
Ну что за язык поганый у 🤡 :((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наконец-то прозрели
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tomas Nepotrebko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обманули.
Включил, а там майонез вещает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Солотина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ростовцев вышел на тропу войны! Вот и вся польза биатлону.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
eao79rus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А чё, так можно было, что ли?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так это ж прекрасно!
Ещё один плюс от назначения Ростовцева
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий