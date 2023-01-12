Ютуб-канал СБР показывал Кубок России без комментариев Губерниева. После финиша они вернулись в эфир

Сегодня на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске прошел мужской спринт. Гонку транслировал телеканал «Матч ТВ», комментатор – Дмитрий Губерниев.

Трансляцию «Матча» показывал также ютуб-канал Союза биатлонистов России (СБР), но там голос Губерниева отсутствовал до финиша – показ шел с интершумом.

Ранее ютуб-канал СБР показывал гонки Кубка России-2022/23 с комментариями .

UPD В конце гонки комментарии Губерниева вернулись.

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