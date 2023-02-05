Анамария Лампич может выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам-2023 в Планице
Словенка Анамария Лампич может вернуться в лыжные гонки, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира в Планице.
Лампич является трехкратным призером чемпионатов мира по лыжным гонкам.
Весной 2022 года словенка объявила о переходе в биатлон. На Кубке мира в этом сезоне она дважды становилась пятой.
«Последний день, когда можно подать заявку на участие в чемпионате мира – понедельник. А пока мы не хотим это комментировать, я больше ничего не скажу.
Процесс идет. Можете интерпретировать это как хотите», – ответил тренер сборной Словении по лыжным гонкам Ула Виген Хаттестад на вопрос журналиста о возможном участии Лампич в лыжном ЧМ-2023.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года.
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