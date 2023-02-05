Анамария Лампич может выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам-2023 в Планице

Теги лыжные гонки чемпионат мира Ула Виген Хаттестад сборная Словении жен Анамария Лампич Биатлон

Словенка Анамария Лампич может вернуться в лыжные гонки, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира в Планице. 

Лампич является трехкратным призером чемпионатов мира по лыжным гонкам.

Весной 2022 года словенка объявила о переходе в биатлон. На Кубке мира в этом сезоне она дважды становилась пятой. 

«Последний день, когда можно подать заявку на участие в чемпионате мира – понедельник. А пока мы не хотим это комментировать, я больше ничего не скажу.

Процесс идет. Можете интерпретировать это как хотите», – ответил тренер сборной Словении по лыжным гонкам Ула Виген Хаттестад на вопрос журналиста о возможном участии Лампич в лыжном ЧМ-2023.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года. 

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7 комментариев

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Katerinapv
Ответ Hardy
командный спринт каким стилем будет? по идее если и заявляться, то туда, если коньковый.
Коньком и будет, поэтому и возвращается)
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Кавабунга Шреддоголовый
Чесслово, лучше бы оставалась там, где была. Но раз командник будет коньком, то можно и пробежать. Публика только рада будет
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Глеб Вихрев
Ответ Hardy
командный спринт каким стилем будет? по идее если и заявляться, то туда, если коньковый.
Конек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
командный спринт каким стилем будет? по идее если и заявляться, то туда, если коньковый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mbanq
Ответ Юрий Костыгин
За двумя зайцами?
и ни одного
+1
0
+1
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Юрий Костыгин
За двумя зайцами?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anamarija Lampič
Радостная новость!)
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-1
-1
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