Ольга Подчуфарова: «Не думаю, что решение выступать в нейтральном статусе будет предательством. Все будут понимать, что спортсмен представляет Россию»

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону-2017 высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Не думаю, что решение выступать в нейтральном статусе будет являться предательством. Все равно все будут понимать, что спортсмен представляет Россию.

Если предоставят такую возможность, то ей нужно пользоваться, потому что век спортсмена короткий и терять годы обидно, тем более что в карьере бывает всего два пиковых сезона и может быть так, что они приходятся именно на нынешнее время.

С другой стороны, сейчас у нейтрального статуса иной контекст, это уже не следствие допинговых разбирательств, поэтому в этом вопросе тонкая грань.

Соглашусь с белорусским биатлонистом Антоном Смольским, который недавно сказал, что спортсмены должны заниматься собственным развитием и своим делом, а решение принимать руководители», – сказала Подчуфарова.

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