Ольга Подчуфарова: «Не думаю, что решение выступать в нейтральном статусе будет предательством. Все будут понимать, что спортсмен представляет Россию»

Теги МОК Ольга Подчуфарова ТАСС Биатлон

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону-2017 Ольга Подчуфарова высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 

«Не думаю, что решение выступать в нейтральном статусе будет являться предательством. Все равно все будут понимать, что спортсмен представляет Россию.

Если предоставят такую возможность, то ей нужно пользоваться, потому что век спортсмена короткий и терять годы обидно, тем более что в карьере бывает всего два пиковых сезона и может быть так, что они приходятся именно на нынешнее время. 

С другой стороны, сейчас у нейтрального статуса иной контекст, это уже не следствие допинговых разбирательств, поэтому в этом вопросе тонкая грань.

Соглашусь с белорусским биатлонистом Антоном Смольским, который недавно сказал, что спортсмены должны заниматься собственным развитием и своим делом, а решение принимать руководители», – сказала Подчуфарова.  

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15 комментариев

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Miracle by Queen
Ответ maripous
Кому жалко терять годы и поэтому он готов выступать под белой тряпкой и делать антироссийские заявления-те пусть поднимают задницы и на фронт, в окопы. Слишком много преференций дали спортсменам, которые они совершенно не заслуживают. Вот и борзеют.
Надеюсь, твоя оправдательная речь на нашем аналоге Нюрнберга будет поубедительнее
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Рузвельтыч
Ответ Александр Воронин
Понял только, что ты большая свинья и скоро сдохнешь. Ну бывает )))
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Viks
Классификация предательства никак не зависит от того, будут понимать или не будуть понимать о принадлежности спортмена к России.
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maripous
Ответ Александр Воронин
Сам то это написал надеюсь из окопа?
Нет. С дивана. У меня сегодня выходной.
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Александр Воронин
Ответ Рузвельтыч
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Понял только, что ты большая свинья и скоро сдохнешь. Ну бывает )))
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Рузвельтыч
Ответ Александр Воронин
Ну я понял. Ты свинья и не отвечаешь. Ок.
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Александр Воронин
Ответ Рузвельтыч
🐷, не отвечаю
Ну я понял. Ты свинья и не отвечаешь. Ок.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рузвельтыч
Ответ Александр Воронин
Сам то надеюсь на фронте?
🐷, не отвечаю
+1
-2
-1
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Александр Воронин
Ответ Рузвельтыч
Откажитесь от зарплаты из бюджета и выступайте хоть под флагом США. Еще можно отказаться от военкоматовской защиты, и пойти свои физические навыки показывать на фронте
Сам то надеюсь на фронте?
+4
-3
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Александр Воронин
Ответ maripous
Кому жалко терять годы и поэтому он готов выступать под белой тряпкой и делать антироссийские заявления-те пусть поднимают задницы и на фронт, в окопы. Слишком много преференций дали спортсменам, которые они совершенно не заслуживают. Вот и борзеют.
Сам то это написал надеюсь из окопа?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Олюшка, плохого не скажет
+1
-1
0
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Павел Светлов
я бы на месте ОКР специальную страничку на оф.сайте завел, с двумя колонками
0
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Паломей Корзинкин
"Все будут понимать, что спортсмен представляет Россию" ... и на нем лежит отпечаток СВО.
+4
-2
+2
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Рузвельтыч
Откажитесь от зарплаты из бюджета и выступайте хоть под флагом США.
Еще можно отказаться от военкоматовской защиты, и пойти свои физические навыки показывать на фронте
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maripous
Кому жалко терять годы и поэтому он готов выступать под белой тряпкой и делать антироссийские заявления-те пусть поднимают задницы и на фронт, в окопы.
Слишком много преференций дали спортсменам, которые они совершенно не заслуживают. Вот и борзеют.
+1
-5
-4
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