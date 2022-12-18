Виктория Сливко: «Золото в эстафете – это очень приятно, но все-таки и личное хочется»

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в сингл-миксте на этапе Кубка Росси в Уфе вместе с .

– Я очень рада, что мы опять справились, мы опять выиграли – на этот раз с Женей. Я довольна, он вообще молодец, старался – и стрелял, и бежал. В общем, все круто.

Мы дружим, общаемся. Наверное, поэтому у нас хороший контакт, мы с Женей очень сильно друг друга поддерживаем и в личных гонках, а в эстафетах – тем более.

– Эстафетное золото как-то компенсирует отсутствие личного?

– Да, это очень приятно, но все-таки личное золото хочется, – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».