Василий Томшин: «Готов выступать в нейтральном статусе. От него моя национальность не изменится, все будут знать, из какой я страны»

Российский биатлонист сообщил, что готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

— МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов.

— Это заявление МОК, конечно, дает нам некую надежду, хотя пока нет никакой конкретики. В любом случае для меня, как для спортсмена, очень важно иметь возможность выступления на Олимпийских играх, на главных мировых стартах. Мне очень хочется выступить на Олимпиаде и показать хороший результат.

— В нейтральном статусе готов выступать?

— Да, конечно. Для меня важно участвовать в крупнейших мировых соревнованиях и побороться с лучшими биатлонистами мира. От нейтрального статуса моя национальность не изменится, все вокруг будут знать, из какой я страны, – сказал Томшин.

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