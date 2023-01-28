Василий Томшин: «Готов выступать в нейтральном статусе. От него моя национальность не изменится, все будут знать, из какой я страны»
Российский биатлонист Василий Томшин сообщил, что готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
— МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов.
— Это заявление МОК, конечно, дает нам некую надежду, хотя пока нет никакой конкретики. В любом случае для меня, как для спортсмена, очень важно иметь возможность выступления на Олимпийских играх, на главных мировых стартах. Мне очень хочется выступить на Олимпиаде и показать хороший результат.
— В нейтральном статусе готов выступать?
— Да, конечно. Для меня важно участвовать в крупнейших мировых соревнованиях и побороться с лучшими биатлонистами мира. От нейтрального статуса моя национальность не изменится, все вокруг будут знать, из какой я страны, – сказал Томшин.
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Существование "бумаги" уже давно не новость, если что. Конечно можно включить наивного ребёнка и сказать "да не будет никакой бумаги, нейтральный статус будет единственным условием, они же не дураки нарушать свою же олимпийскую хартию", вот только состоявшаяся практика уже давно говорит об обратном. Я слабо верю, что весь прошедший год пичкали народ ересью аля "90% поддержки", "раз русский паспорт - значит поддерживаешь Путина", а сейчас перед Олимпиадой вдруг подобреют и всё это забудут. НЕ ВЕРЮ.
А что, повода нет? Напасть на соседнюю страну, развязать кровавую войну, бомбить мирные города, убивать население, отнять чужие территории. Этого недостаточно для трибунала?
Следи за логикой - подписание подобной бумаги - политическое высказывание. По сути МОК говорит - мы будем пускать спортсменов, которые сделают политическое высказывание. Это будет очень гнилая практика, ибо никто не помешает в будущем провернуть такое с китайскими спортсменами, с израильскими, когда Америке надоест их грызня с Палестиной, с африканскими и т.д. и т.п. Подобная бумага как раз максимально не подходит под определение "спорт - вне политики", ибо легитимизирует отбор на Олимпиаду по политическим взглядам.
Но видя текущкю ситуация вряд ли там будет предложение ПРОСТО быть нейтральным. Выкрутят по полной. И вопрос Чей Крым покажется детским. Думаю дойдут до -Вы согласны что Россия спонсор терроризма?
Или -Вы за создание международного трибунала над Россией. Придумают. А потом скажут - ну мы же не против участия были. Как ты там - не нравится сидите дома.