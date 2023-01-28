Василий Томшин: «Готов выступать в нейтральном статусе. От него моя национальность не изменится, все будут знать, из какой я страны»

Теги сборная России МОК Василий Томшин Биатлон

Российский биатлонист Василий Томшин сообщил, что готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

— МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов.

— Это заявление МОК, конечно, дает нам некую надежду, хотя пока нет никакой конкретики. В любом случае для меня, как для спортсмена, очень важно иметь возможность выступления на Олимпийских играх, на главных мировых стартах. Мне очень хочется выступить на Олимпиаде и показать хороший результат.

— В нейтральном статусе готов выступать?

— Да, конечно. Для меня важно участвовать в крупнейших мировых соревнованиях и побороться с лучшими биатлонистами мира. От нейтрального статуса моя национальность не изменится, все вокруг будут знать, из какой я страны, – сказал Томшин.

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33 комментария

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Фарход Якубов
Говорят,Томшин пассивный гей
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Павел Мельников
Ответ Доминик
"Или -Вы за создание международного трибунала над Россией" А что, повода нет? Напасть на соседнюю страну, развязать кровавую войну, бомбить мирные города, убивать население, отнять чужие территории. Этого недостаточно для трибунала?
Подождите, подождите, не давайте ему повода втянуть вас в это бесконечное перемалывание "восьмилет" и "ливий-сирий-югославий". Достаточно у него спросить, что за бумагу такую надо подписывать, где ее текст и, самое главное, где говорится о ее существовании.
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Snag
Ответ Доминик
"Или -Вы за создание международного трибунала над Россией" А что, повода нет? Напасть на соседнюю страну, развязать кровавую войну, бомбить мирные города, убивать население, отнять чужие территории. Этого недостаточно для трибунала?
Этого достаточно, чтобы понять уровень твоей болезненности.
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Алексей Ильин
Ответ Павел Мельников
Какой бумаги? Только сейчас без "мы все прекрасно знаем, что она будет такая...". Вот хотя бы новость, где говорится про существование этой "бумаги". Если она вообще где-то существует, кроме фановских методичек.
https://www.sports.ru/athletics/1114842709-mok-rassmotrit-dopusk-rossijskix-atletov-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniy.html

Существование "бумаги" уже давно не новость, если что. Конечно можно включить наивного ребёнка и сказать "да не будет никакой бумаги, нейтральный статус будет единственным условием, они же не дураки нарушать свою же олимпийскую хартию", вот только состоявшаяся практика уже давно говорит об обратном. Я слабо верю, что весь прошедший год пичкали народ ересью аля "90% поддержки", "раз русский паспорт - значит поддерживаешь Путина", а сейчас перед Олимпиадой вдруг подобреют и всё это забудут. НЕ ВЕРЮ.
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Фарход Якубов
А если Израильский спортсмен выступал бы,все были бы против
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Павел Мельников
Ответ Алексей Ильин
Вот я не понимаю, зачем привирать чужие слова? Я говорю о мнениях спортсменов, ты пытаешься зачем-то сослаться на моё мнение. Зачем так делать? Следи за логикой - подписание подобной бумаги - политическое высказывание. По сути МОК говорит - мы будем пускать спортсменов, которые сделают политическое высказывание. Это будет очень гнилая практика, ибо никто не помешает в будущем провернуть такое с китайскими спортсменами, с израильскими, когда Америке надоест их грызня с Палестиной, с африканскими и т.д. и т.п. Подобная бумага как раз максимально не подходит под определение "спорт - вне политики", ибо легитимизирует отбор на Олимпиаду по политическим взглядам.
Какой бумаги? Только сейчас без "мы все прекрасно знаем, что она будет такая...". Вот хотя бы новость, где говорится про существование этой "бумаги". Если она вообще где-то существует, кроме фановских методичек.
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Доминик
Ответ cnfc
да дело не в нравится не нравится. а ЧТО подписывать. Я не знаю. Может Вы? Но видя текущкю ситуация вряд ли там будет предложение ПРОСТО быть нейтральным. Выкрутят по полной. И вопрос Чей Крым покажется детским. Думаю дойдут до -Вы согласны что Россия спонсор терроризма? Или -Вы за создание международного трибунала над Россией. Придумают. А потом скажут - ну мы же не против участия были. Как ты там - не нравится сидите дома.
"Или -Вы за создание международного трибунала над Россией"

А что, повода нет? Напасть на соседнюю страну, развязать кровавую войну, бомбить мирные города, убивать население, отнять чужие территории. Этого недостаточно для трибунала?
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petr
Вначале нейтральный статус -потом осуждение СВО -потом признание ЛГБТ -и ты уже чмо.Дерзай вася !!!
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-6
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Алексей Ильин
Ответ Павел Мельников
МОК прямо сослались на свои правила и принципы в данном случае. Так что если они наезжают на твои ЛИЧНЫЕ мнения, досвидос. ЧР, Кубки Содружества, колонка на матчтв - выбор есть всегда.
Вот я не понимаю, зачем привирать чужие слова? Я говорю о мнениях спортсменов, ты пытаешься зачем-то сослаться на моё мнение. Зачем так делать?

Следи за логикой - подписание подобной бумаги - политическое высказывание. По сути МОК говорит - мы будем пускать спортсменов, которые сделают политическое высказывание. Это будет очень гнилая практика, ибо никто не помешает в будущем провернуть такое с китайскими спортсменами, с израильскими, когда Америке надоест их грызня с Палестиной, с африканскими и т.д. и т.п. Подобная бумага как раз максимально не подходит под определение "спорт - вне политики", ибо легитимизирует отбор на Олимпиаду по политическим взглядам.
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Jhon Jhon
Ответ Airelend
Это конечно хорошо, но готов ли ты Вася отлачивать перелеты и проживание зарубежом, подготовку лыж и прочее. Нейтральный спортсмен он как бы сам за себя, но тогда по справедливости сам и зарабатывай на выступление
Ну так государство само уничтожило частный спорт, как в принципе и все частное)
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Jhon Jhon
Ответ Bergkamp007
А теперь готовься выслушать тонну го#на от путриотов
Самое забавное, это то, что не один патриот не идёт на войну добровольцем, хотя туда даже слепых гребут)
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Павел Мельников
Ответ Алексей Ильин
Если действительно условия МОК уйдут дальше обычного нейтрального статуса, то тут уже именно наезд на ЛИЧНЫЕ мнения спортсменов, которые не все высказывают публично.
МОК прямо сослались на свои правила и принципы в данном случае. Так что если они наезжают на твои ЛИЧНЫЕ мнения, досвидос. ЧР, Кубки Содружества, колонка на матчтв - выбор есть всегда.
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cnfc
Ответ Доминик
Все патриоты так громко возмущаются условиям МОК, как будто кто-то заставляет их подписывать соглашение. Не нравится - сидите дома. Без вас легко обойдутся.
да дело не в нравится не нравится. а ЧТО подписывать. Я не знаю. Может Вы?
Но видя текущкю ситуация вряд ли там будет предложение ПРОСТО быть нейтральным. Выкрутят по полной. И вопрос Чей Крым покажется детским. Думаю дойдут до -Вы согласны что Россия спонсор терроризма?
Или -Вы за создание международного трибунала над Россией. Придумают. А потом скажут - ну мы же не против участия были. Как ты там - не нравится сидите дома.
+2
-6
-4
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Алексей Ильин
Ответ Павел Мельников
Условия МОК наказывают за использование публичного спортивного статуса в политических целях.
Если действительно условия МОК уйдут дальше обычного нейтрального статуса, то тут уже именно наезд на ЛИЧНЫЕ мнения спортсменов, которые не все высказывают публично.
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Viks
Томшин, тебя скоро спросят не про национальность, а про отношение к СВО.
+2
0
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Veld
Ответ Adeen
То есть, в условиях МОК не политики?:)
как совершенно верно говорила феминистка второй волны Кэрол Ханиш - "личное - это политическое". примите это - это факт. поэтому все справедливо
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0
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prp4
Как быстро вата начала отказываться от своего флага и гимна. Чего же ты в феврале прошлого года молчал.
0
-4
-4
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Доминик
Все патриоты так громко возмущаются условиям МОК, как будто кто-то заставляет их подписывать соглашение. Не нравится - сидите дома. Без вас легко обойдутся.
+9
-1
+8
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Павел Мельников
Ответ Adeen
То есть, в условиях МОК не политики?:)
Условия МОК наказывают за использование публичного спортивного статуса в политических целях.
+5
-2
+3
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Adeen
Ответ Сергей Чугунников
Это другое)
Да не, я просто поражаюсь, как можно так откровенно и уверенно #######(врать), как это делает тот пользователь. Я в недоумении.
+4
-3
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Михаил1970
Ответ Melnikov1968
Сейчас проснутся Терюшков и Роднина.
Они спят в одной постеле? Как Галкин и Пугачева?
+2
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rocky12
Ответ R Kukhov
Для большей ’вне политики’ думе нужно принять какой-нибудь умный закон, типа плашки: "нейтральный спортсмен" или запретить нейтральным в стартах на территории РФ учавствовать.
Можно ещё сразу статус инагента как оскорбивший честь терюшкова и журовой)))
+11
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Airelend
Ответ Евгений Цыбулин
Надо искать спонсоров,а у нас привыкли на гос.бабле жить.Вон у Лагрейда недавно спонсоры появились,до этого дядя с тетей все оплачивали!Оплачиваешь сам,ищешь спонсоров-не надо ходить по путингам и выступаешь везде(пусть и нейтрально)!Правильно Вася сказал:Все и так знают из какой я страны!Пожелаю Васе удачи-она ему понадобится!
Я именно об этом. Стурла жилы рвал, зная что просто так ничего не прилетит. А наши при всем уважении, как пионеры, всегда готовы. За госсчет покататься
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Сергей Чугунников
Ответ Adeen
То есть, в условиях МОК не политики?:)
Это другое)
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fewral
Да все они мечтают, это только "сильные мира сего" ждут, что кто-то на коленях приползет. Ну, ещё те, кто закончил что-то там лопочут про "непайдем".
+6
-1
+5
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