Александр Тихонов: «Томшин готов выступать без флага и гимна? Может, его назвать без имени и фамилии, наименовать козлом отпущения»

Теги Александр Тихонов сборная России Василий Томшин Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на слова биатлониста Василия Томшина о том, что он готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Томшин готов выступать без флага и гимна? Может, его назвать без фамилии и имени. Наименовать козлом отпущения.

С одной стороны, заветная мечта любого спортсмена – выступать на Олимпийских играх. Говорил прежде, что на пьедестале будет понятно, какую страну представляет спортсмен.

Но, тем не менее, надо придерживаться мнения нашего государства: если разрешат, тогда – да», – сказал Тихонов. 

Василий Томшин: «Готов выступать в нейтральном статусе. От него моя национальность не изменится, все будут знать, из какой я страны»

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

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28 комментариев

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Елена Бабушкина
Это шедевр я считаю
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Порядка.нет
Ответ EvGe
Если спорт вне политики, то наличие/отсутствие гимна и флага не имеют никакого значения. А раз РФ так негодует значит спорт это все-таки политика. ЧТД...
Так пусть ВСЕ выступаю без флага и страны....присвоить каждому номер.....атлет №00136665....спорт ВНЕ политика. ЧТД...
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Макар Телятгонялов
Я считаю что спортсмены сами должны решать, а не дяди в кабинетах. Понятно что под флагом своей страны хочется выступать, но для некоторых спортсменов это возможно последний шанс выступить на Олимпиаде. Правда есть одно "но", какие критерии отбора установит МОК.
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Jan Vorontsov
А Тихонов это хоть из России говорит? Он же вроде к Лукашенке перебрался.
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Дмитрий Негуберниев
Ответ Татьяна Солотина
Если люди, которые называют себя государством и присвоили себе все государственные функции, больны и недееспособны, с точки зрения нормальных людей, то к ним не надо прислушиваться.
Как народ России, так и Беларуси ждёт Лебединое озеро по всем телеканалам.
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EvGe
Если спорт вне политики, то наличие/отсутствие гимна и флага не имеют никакого значения. А раз РФ так негодует значит спорт это все-таки политика. ЧТД...
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Татьяна Солотина
Если люди, которые называют себя государством и присвоили себе все государственные функции, больны и недееспособны, с точки зрения нормальных людей, то к ним не надо прислушиваться.
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Алмат Тлеуов
Лучше уберите человека по фамилии путин и тогда у вас проблем не будут
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radio_weiss
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Правильно говорит дед. Такие как томшин на любые унижения пойдут ради денег. Спортсмен-проститутка.
О, а Саша Большунов тоже проститутка, получается?
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Ковид 07.10.52
Что первоначально люди или государство...любой более-менее образованный человек знает, что люди, которые объединились в государство, а потом придумали всякую атрибутику для него...А раз так. то по сути все эти флаги и гимны пустое...никакого значения не имеют...
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Viks
"Наименовать козлом отпущения." --- Ха-ха-ха! Тихонов хотел обозвать козлом, но вспомнил, что за "козла отпущения" не наезжают и решил прилепить.
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Хороший русский
Приятно смотрел на это горелое изделие из ваты
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Viks
надо придерживаться мнения нашего государства: если разрешат, тогда – да», – сказал Тихонов. --- Ха-ха-ха! Мнения надо всегда придерживаться своего, если ты - Человек.
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FrEeMaN88
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Правильно говорит дед. Такие как томшин на любые унижения пойдут ради денег. Спортсмен-проститутка.
Так и Зайцева по твоей логики такая же,ради бабла готова жрать допинг и менять мочу
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Arty K.
Опять дедуля забыл принять таблетки
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И у облаков вокал Боуи
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Правильно говорит дед. Такие как томшин на любые унижения пойдут ради денег. Спортсмен-проститутка.
Написал тот, кто за 15 рублей тут унижается
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Olga.t
Так вроде бы уже выступали без флага и гимна, стояли на пьедестале под великую музыку Чайковского, получали медали и все знали, что это спортсмены из России. Мир не рухнул, наши спортсмены стали олимпийскими чемпионами, мы радовались за них.

И сейчас они хотят соревноваться с сильнейшими, за что их травят "бывшие"??
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tlg
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Правильно говорит дед. Такие как томшин на любые унижения пойдут ради денег. Спортсмен-проститутка.
Спортсмены которые готовы на все ради денег давно уже в Думе сидят и на всяких Zа концертах выступают.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Derben93
Комментарий удален пользователем
Типичное мышление раба. Если тебе плюнуть в рожу, ты попросишь добавки. Рабам даже в голову не приходит увернуться от хозяйского сапога. Они с удовольствием лишний раз их оближут. Для рабов это не унижение, а профессиональная деятельность.
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Frank Underwood
А Тихонова так же назовем, но без "отпущения".
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calamitas
Таблетки деду принесите, пожалуйста.
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sav187
Какое ещё "мнение нашего государства"? Кто уполномочивал "наше государство" решать за человека, чем он должен заниматься? А как насчёт прав и свобод граждан?
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ɔculpa
Грохнуть тварь поехавшую.
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Альтависта
Ох, Томшин молодец, нормально мракобесов подпалил.
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Derben93
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Правильно говорит дед. Такие как томшин на любые унижения пойдут ради денег. Спортсмен-проститутка.
Комментарий удален
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