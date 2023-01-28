Александр Тихонов: «Томшин готов выступать без флага и гимна? Может, его назвать без имени и фамилии, наименовать козлом отпущения»

Четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал на слова биатлониста Василия Томшина о том, что он готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Томшин готов выступать без флага и гимна? Может, его назвать без фамилии и имени. Наименовать козлом отпущения.

С одной стороны, заветная мечта любого спортсмена – выступать на Олимпийских играх. Говорил прежде, что на пьедестале будет понятно, какую страну представляет спортсмен.

Но, тем не менее, надо придерживаться мнения нашего государства: если разрешат, тогда – да», – сказал Тихонов.

Василий Томшин: «Готов выступать в нейтральном статусе. От него моя национальность не изменится, все будут знать, из какой я страны»

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?