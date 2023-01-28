Александр Тихонов: «Томшин готов выступать без флага и гимна? Может, его назвать без имени и фамилии, наименовать козлом отпущения»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на слова биатлониста Василия Томшина о том, что он готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Томшин готов выступать без флага и гимна? Может, его назвать без фамилии и имени. Наименовать козлом отпущения.
С одной стороны, заветная мечта любого спортсмена – выступать на Олимпийских играх. Говорил прежде, что на пьедестале будет понятно, какую страну представляет спортсмен.
Но, тем не менее, надо придерживаться мнения нашего государства: если разрешат, тогда – да», – сказал Тихонов.
Василий Томшин: «Готов выступать в нейтральном статусе. От него моя национальность не изменится, все будут знать, из какой я страны»
И сейчас они хотят соревноваться с сильнейшими, за что их травят "бывшие"??