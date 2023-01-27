Анна Богалий: «Потенциал у Казакевич огромный. Надо его не расплескивать, а по крупицам собирать и показывать результат»

Теги Анна Богалий сборная России жен Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Ирина Казакевич Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий назвала огромным потенциал российской биатлонистки Ирины Казакевич.

Сегодня спортсменка выиграла спринт на пятом этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах.

«Даже общаясь с самой Ириной и с подругами по команде, с которыми она работала, могу сказать, что у нее был огромный объем стрелковой работы и холостого тренажа. Сейчас я очень надеюсь, что работа переходит в качество - то, что не удавалось в начале сезона показывать. Надеюсь, сейчас придет определенная стабильность. Переработанный объем приходит к качеству стрельбы.

На самом деле, часто бывают такие ситуации, когда после Олимпийских игр идет некое потрясение, давление. Мы это видим и по другим спортсменам. Будто ты собираешься на старт, концентрируешься, а потом сил уже нет. Не столько физических, сколько моральных. Тем более сейчас все работают внутри страны. Идет определенная пристройка, нужно время всем. Но после ОИ особенно», – сказала Богалий.

«Но посмотрим, в конце января у Ирины появились улучшения. Мне понравилось, как она отработала финишный круг. Была более собранной. Плюс, 20 секунд на первом рубеже – хороший задел весьма. То есть скорость держит.

Понятно, что они работали в горах. В принципе, это вторая соревновательная неделя для них. Очень рада за нее так или иначе. Поздравила Иру. Потенциал огромный у нее, надо его не расплескивать, а по крупицам собирать и показывать результат», – добавила олимпийская чемпионка.

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5 комментариев

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vanek123
Ответ vanek123
хватит...ирина умеет не то что света...я тут нашего оппонента просветил...оказывается саратов против нас...нас всех...
саратов агент...чё я с ним спорю за светку с шеснадцатого года а он от туда видимо...кстати..."научите миронову стрелять"он придумал...я за ним слежу...а оно вона как...враг...земляк...брат...
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vanek123
Ответ sav187
Научите Ирину стрелять!
хватит...ирина умеет не то что света...я тут нашего оппонента просветил...оказывается саратов против нас...нас всех...
+1
-1
0
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vanek123
Посредственная биатлонистка...середнячка...как сливко...не забуду как на олимпиаде Глазырину в туалете закрыли...жаль девочку
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Погладь быка
Шо, опять?! Уже сколько у вас было высокопотенциальных? Подчуфарик, Акимова. Миронову столько на руках носили. Но так ничего и не проросло. По-моему опять выдаете желаемое за действительное.
0
-3
-3
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sav187
Научите Ирину стрелять!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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