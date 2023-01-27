Анна Богалий: «Потенциал у Казакевич огромный. Надо его не расплескивать, а по крупицам собирать и показывать результат»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий назвала огромным потенциал российской биатлонистки Ирины Казакевич.

Сегодня спортсменка выиграла спринт на пятом этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах.

«Даже общаясь с самой Ириной и с подругами по команде, с которыми она работала, могу сказать, что у нее был огромный объем стрелковой работы и холостого тренажа. Сейчас я очень надеюсь, что работа переходит в качество - то, что не удавалось в начале сезона показывать. Надеюсь, сейчас придет определенная стабильность. Переработанный объем приходит к качеству стрельбы.

На самом деле, часто бывают такие ситуации, когда после Олимпийских игр идет некое потрясение, давление. Мы это видим и по другим спортсменам. Будто ты собираешься на старт, концентрируешься, а потом сил уже нет. Не столько физических, сколько моральных. Тем более сейчас все работают внутри страны. Идет определенная пристройка, нужно время всем. Но после ОИ особенно», – сказала Богалий.

«Но посмотрим, в конце января у Ирины появились улучшения. Мне понравилось, как она отработала финишный круг. Была более собранной. Плюс, 20 секунд на первом рубеже – хороший задел весьма. То есть скорость держит.

Понятно, что они работали в горах. В принципе, это вторая соревновательная неделя для них. Очень рада за нее так или иначе. Поздравила Иру. Потенциал огромный у нее, надо его не расплескивать, а по крупицам собирать и показывать результат», – добавила олимпийская чемпионка.