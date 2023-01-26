Наталья Гербулова: «Негатива от иностранных спортсменов не было. Но и какой-то суперподдержки – девочки, возвращайтесь, мы вас ждем обратно – тоже не было»

Теги сборная России Наталья Гербулова Биатлон

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, общается ли с иностранными спортсменами после отстранения российской сборной.

– С тех пор, как Россию отстранили от международных соревнований, иностранные биатлонистки поддерживали, писали тебе?

– Бывает, мы переписываемся с иностранцами. Диалог с ними не постоянный, потому что я не очень хорошо знаю английский язык. Но на меня подписаны норвежские девчонки, девочки из Германии, ставят мне лайки.

Я поздравляю с медалями девчонок, которые бегали со мной на Кубке IBU. Негатива от иностранных спортсменов точно не было, но и какой-то суперподдержки, что девочки, давайте возвращайтесь, мы вас ждем обратно, тоже не было.

Главное, что мы поддерживаем друг друга внутри российского и белорусского спорта и говорим друг другу, что у нас все будет хорошо, – сказала Гербулова.

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1 комментарий

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Iuasamotu
Вообщем ни с кем она не общается, ибо языка не знает. Бегает по соцсетям и поздравляет своих иностранных подписчиков. Воспитанные иностранцы отвечают ей благодарностью, типа, назойливая, не безобидная русская , не посылать же её..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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