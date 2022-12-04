Наталья Гербулова: «Нисколечко не пожалела, что вчера не вышла старт. Соревнования должны проводиться по правилам»

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Биатлонистка Наталья Гербулова заявила, что не жалеет о том, что вчера не бежала спринт на этапе Кубка России в Увате.

Гонка проходила при морозной погоде.

«Вчера была запредельная температура. Посмотрела на градусник, там было -23. Считаю, что все соревнования должны проводиться по правилам, поэтому я вчера просто не вышла старт и нисколечко не пожалела. Для спортсмена главное – это здоровье, а остальное потом. Здоровье – это мой плюс к 27 годам, так что его надо беречь», – сказала Гербулова.

Сегодня Гербулова в составе сборной Красноярского края одержала победу в смешанной эстафете.

«В этом году к нам перешло два мальчика на параллельный зачет из Ленобласти – Ярослав Костюков и Евгений Сидоров. Наконец‑то у нас теперь есть ребята, которые могут нас поддержать. Я очень рада, что Красноярск возвращается. Каждая победа – радость и счастье от того, что ты работал», – добавила биатлонистка.

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