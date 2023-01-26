Серохвостов о Кубке мира: «Думаю, за медали не боролись бы. В том году прошлый Серохвостов победил бы меня сейчас»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии Олимпиада-2022 Йоханнес Бо Карим Халили Даниил Серохвостов Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свои перспективы в случае выступления на Кубке мира.

– Ты часто говоришь, что на Кубке мира скорости слишком высокие, а тренеры говорят по‑другому, мол, вы с Латыповым боролись бы за медали. Почему не веришь так в себя?

– Думаю, нет, не боролись бы. Там очень сильные парни бегают. Видно и визуально даже. Да, в том году мы так быстро не бегали. Даже Йоханнес (Бо) в том году так не бегал, как сейчас на Кубке мира и он в том числе.

– Может, на том же снегу ты бы так же бегал?

– Я уверен, что нет.

– Есть понимание, почему Йоханнес сейчас такой крутой?

– Прошлый сезон вышел достаточно плохим у него для себя. С первых этапов кубка и до Олимпиады он был какой‑то загруженный, тяжелый. Не показывал такие ходы, как сейчас. Думаю, прошлый год он отдыхал. Подводил себя только к Олимпийским играм.

Поэтому в этом году он и бежит так сильно после такого долгого восстановления. Все‑таки он часто был дома. Ездил перед Играми домой на две недели, пока все были на сборе. Много отдыхал. Поэтому в этом году он очень сильно бежит.

– У тебя есть готовность тренироваться на таком уровне за счет тренировок с лыжниками, например?

– Да я и так готов был бегать на том уровне. Просто в этом году была другая подготовка у нас. Мы понимали, что нас не допустят. В итоге очень сильно увеличили объем, силовые тренировки. Поэтому сейчас бегаем так.

Кариму (Халили) тяжелее это, так как он мышечный и чувствует из‑за этого тяжело себя на трассе. У меня мышц меньше, легче переношу эти нагрузки. Но в целом мне тяжело тоже, хотя не так, как ему.

– Если сравнить себя прошлогоднего и нынешнего, кто сильнее?

– Думаю, в том году прошлый Серохвостов бы победил меня сейчас, ха-ха. В том году мы подводились к Олимпиаде все же. Сейчас у меня объем вырос на 20–30% от прошлогоднего. Это достаточно много. Мне пока тяжело его переваривать, но я все равно достаточно хорошо бегу по трассе, – рассказал Серохвостов.

10 комментариев

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Игорь Мельников
Ответ тоторо
наоборот слышим постоянно. он поздно пришел в биатлон и 3 года назад занимаясь с сориным стал усиленно набирать обьемы которые он не добрал по юношам. но насколько я помню он говорил что у него планы набирать объемы были в течение 2х лет, в этом межсезонье он уже должен был бегать на наработанных за 2 года объемах, а стало только хуже. может остановится пора в набирании объемов?
Это был сарказм. Я о том же.
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блокад блокадыч
Ответ Афанасия
Это Йоханесс так выделяется на фоне остальных. Латыпов в прошлом сезоне по скорости был в районе Кристиансена и Понсилуомы. Каминский говорит, что Эд ещё в скорости прибавит. Понятно, что это условно, но скорее всего Латыпов бы в топ10 заезжал. И Серохвостов вместе с ним. А вот это нытье постоянно от одного из лучших бегунков пелотона «ой мы такие убогие, и движения у нас другие» и тд. Даня, остановись.
Серохвостов это типичный хейтер сб. России))
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Калифорниец № 24
Нет, не соглашусь. Вот так сейчас навскидку и не вспомню в прошлом сезоне на КМ от Серохвостова каких-то прям суперских по скорости гонок, кроме той в Оберхоффе, в которой ещё Саня победил. Ещё 2 где-то впечатляющие по скорости были в эстафетах, но там всё же 7,5 км дистанция.

Т.е. в стабильности по скорости он сейчас точно прибавил. И потом не вспомню, чтобы в прошлом сезоне он так бегал в гонках с 4-мя рубежами и по скорости на дистанции , и уж тем более по качеству стрельбы на стойке. Ведь стрельба на стойке в гонке с 4-мя рубежами, это не только стрелковые качества и психология, но и что очень важно-это ещё и физуха. Особенно если говорить про 4й рубеж. Мне сейчас лень поднимать статистику его стрельбы на стойке, но ,основываясь на своих воспоминаниях, уверен, что он так раньше не стрелял. У меня даже сейчас в голове крутятся воспоминания его интервью после гонок, когда он жаловался на то, что на стойке у него в ногах сильный тремор. Сейчас такого не наблюдается.
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Погладь быка
Так и прошлогодний Смольский выносил прошлогоднего Серохвостова в одну калитку постоянно. Будь они сейчас на КМ Антон и Динара были бы на совсем другом уровне мотивации.
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Vicing Charlsson
Ответ тоторо
то есть Бе выигрывал все на олимпиаде потому что 2 недели отдыхал перед олимпиадой))) и вообще весь сезон отдыхал , но при этом он был "загруженным и тяжелым" - че то не вяжется у меня в уме логика серохвостова. как же так возможно быть одновременно загруженным тренировками но при этом отдыхать весь сезон? да еще олимпийский
Просто он мост через вышел.
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Афанасия
Это Йоханесс так выделяется на фоне остальных. Латыпов в прошлом сезоне по скорости был в районе Кристиансена и Понсилуомы. Каминский говорит, что Эд ещё в скорости прибавит. Понятно, что это условно, но скорее всего Латыпов бы в топ10 заезжал. И Серохвостов вместе с ним. А вот это нытье постоянно от одного из лучших бегунков пелотона «ой мы такие убогие, и движения у нас другие» и тд. Даня, остановись.
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тоторо
Ответ Игорь Мельников
Халили загруженный! "Впервые слышим"
наоборот слышим постоянно. он поздно пришел в биатлон и 3 года назад занимаясь с сориным стал усиленно набирать обьемы которые он не добрал по юношам. но насколько я помню он говорил что у него планы набирать объемы были в течение 2х лет, в этом межсезонье он уже должен был бегать на наработанных за 2 года объемах, а стало только хуже. может остановится пора в набирании объемов?
+2
0
+2
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тоторо
то есть Бе выигрывал все на олимпиаде потому что 2 недели отдыхал перед олимпиадой))) и вообще весь сезон отдыхал , но при этом он был "загруженным и тяжелым" - че то не вяжется у меня в уме логика серохвостова. как же так возможно быть одновременно загруженным тренировками но при этом отдыхать весь сезон? да еще олимпийский
+3
-1
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Игорь Мельников
Халили загруженный! "Впервые слышим"
+6
0
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Биатлонная зима
Самокритика Серохвостова против Серохвостова
+5
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