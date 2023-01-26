Серохвостов о Кубке мира: «Думаю, за медали не боролись бы. В том году прошлый Серохвостов победил бы меня сейчас»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свои перспективы в случае выступления на Кубке мира.

– Ты часто говоришь, что на Кубке мира скорости слишком высокие, а тренеры говорят по‑другому, мол, вы с Латыповым боролись бы за медали. Почему не веришь так в себя?

– Думаю, нет, не боролись бы. Там очень сильные парни бегают. Видно и визуально даже. Да, в том году мы так быстро не бегали. Даже Йоханнес (Бо) в том году так не бегал, как сейчас на Кубке мира и он в том числе.

– Может, на том же снегу ты бы так же бегал?

– Я уверен, что нет.

– Есть понимание, почему Йоханнес сейчас такой крутой?

– Прошлый сезон вышел достаточно плохим у него для себя. С первых этапов кубка и до Олимпиады он был какой‑то загруженный, тяжелый. Не показывал такие ходы, как сейчас. Думаю, прошлый год он отдыхал. Подводил себя только к Олимпийским играм.

Поэтому в этом году он и бежит так сильно после такого долгого восстановления. Все‑таки он часто был дома. Ездил перед Играми домой на две недели, пока все были на сборе. Много отдыхал. Поэтому в этом году он очень сильно бежит.

– У тебя есть готовность тренироваться на таком уровне за счет тренировок с лыжниками, например?

– Да я и так готов был бегать на том уровне. Просто в этом году была другая подготовка у нас. Мы понимали, что нас не допустят. В итоге очень сильно увеличили объем, силовые тренировки. Поэтому сейчас бегаем так.

Кариму (Халили) тяжелее это, так как он мышечный и чувствует из‑за этого тяжело себя на трассе. У меня мышц меньше, легче переношу эти нагрузки. Но в целом мне тяжело тоже, хотя не так, как ему.

– Если сравнить себя прошлогоднего и нынешнего, кто сильнее?

– Думаю, в том году прошлый Серохвостов бы победил меня сейчас, ха-ха. В том году мы подводились к Олимпиаде все же. Сейчас у меня объем вырос на 20–30% от прошлогоднего. Это достаточно много. Мне пока тяжело его переваривать, но я все равно достаточно хорошо бегу по трассе, – рассказал Серохвостов.