Серохвостов о Кубке мира: «Думаю, за медали не боролись бы. В том году прошлый Серохвостов победил бы меня сейчас»
Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свои перспективы в случае выступления на Кубке мира.
– Ты часто говоришь, что на Кубке мира скорости слишком высокие, а тренеры говорят по‑другому, мол, вы с Латыповым боролись бы за медали. Почему не веришь так в себя?
– Думаю, нет, не боролись бы. Там очень сильные парни бегают. Видно и визуально даже. Да, в том году мы так быстро не бегали. Даже Йоханнес (Бо) в том году так не бегал, как сейчас на Кубке мира и он в том числе.
– Может, на том же снегу ты бы так же бегал?
– Я уверен, что нет.
– Есть понимание, почему Йоханнес сейчас такой крутой?
– Прошлый сезон вышел достаточно плохим у него для себя. С первых этапов кубка и до Олимпиады он был какой‑то загруженный, тяжелый. Не показывал такие ходы, как сейчас. Думаю, прошлый год он отдыхал. Подводил себя только к Олимпийским играм.
Поэтому в этом году он и бежит так сильно после такого долгого восстановления. Все‑таки он часто был дома. Ездил перед Играми домой на две недели, пока все были на сборе. Много отдыхал. Поэтому в этом году он очень сильно бежит.
– У тебя есть готовность тренироваться на таком уровне за счет тренировок с лыжниками, например?
– Да я и так готов был бегать на том уровне. Просто в этом году была другая подготовка у нас. Мы понимали, что нас не допустят. В итоге очень сильно увеличили объем, силовые тренировки. Поэтому сейчас бегаем так.
Кариму (Халили) тяжелее это, так как он мышечный и чувствует из‑за этого тяжело себя на трассе. У меня мышц меньше, легче переношу эти нагрузки. Но в целом мне тяжело тоже, хотя не так, как ему.
– Если сравнить себя прошлогоднего и нынешнего, кто сильнее?
– Думаю, в том году прошлый Серохвостов бы победил меня сейчас, ха-ха. В том году мы подводились к Олимпиаде все же. Сейчас у меня объем вырос на 20–30% от прошлогоднего. Это достаточно много. Мне пока тяжело его переваривать, но я все равно достаточно хорошо бегу по трассе, – рассказал Серохвостов.
Т.е. в стабильности по скорости он сейчас точно прибавил. И потом не вспомню, чтобы в прошлом сезоне он так бегал в гонках с 4-мя рубежами и по скорости на дистанции , и уж тем более по качеству стрельбы на стойке. Ведь стрельба на стойке в гонке с 4-мя рубежами, это не только стрелковые качества и психология, но и что очень важно-это ещё и физуха. Особенно если говорить про 4й рубеж. Мне сейчас лень поднимать статистику его стрельбы на стойке, но ,основываясь на своих воспоминаниях, уверен, что он так раньше не стрелял. У меня даже сейчас в голове крутятся воспоминания его интервью после гонок, когда он жаловался на то, что на стойке у него в ногах сильный тремор. Сейчас такого не наблюдается.