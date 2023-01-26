Латыпов о победе в спринте: «Я работал сам с собой, зная, что впереди пасьют, и старался сделать большой задел»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свою победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

– Соглашусь, что погодные условия сегодня достаточно тяжелые. Трасса уже до гонки разбивалась сильно и по ходу дистанции становилась все хуже и хуже, что мешало вкладываться в толчок. Сегодня всем спортсменам пришлось попотеть на трассе.

– Тем, кто стартовал в ранних номерах, было проще. Вам фартануло?

– Совсем незначительно: один круг, а все остальное время каша была для всех одинаковая. Трасса как разбилась, так она и не менялась.

– Обращали внимание на легкость, хотя Каминский ставит за лыжный ход четверку с половиной. А вы что себе поставите?

– Соглашусь. Поставлю тоже четверку с половиной. При таких условиях прошел хорошо, единственное, почему небольшой минус, – не получается попасть в координацию в такой снег, подловить этот момент – было очень много толчков впустую по дистанции, которые уходили в никуда.

На последнем рубеже получал удовольствие, а первый выстрел промазал, потому что старался отработать быстро, не попасть в сердечную компенсацию. Но первый же выстрел промазал, понимал, что больше нельзя мазать и надо отработать качественно, потому что не хотел совершать ту же ошибку, что была в первом спринте.

Аккуратненько доработал последний выстрел – и уже боролся по дистанции.

– Ощущали атаку Серохвостова или чувствовали себя спокойно на последнем круге?

– На последний круг оставалось много сил, об этом не думал. Мне главное было правильно отработать всю дистанцию, выбирать места, где еще более-менее жесткая трасса.

Меня, конечно, вели, но большой разрыв (по стартовым номерам) между Даниилом был – было нереально предсказать, насколько он быстро отыгрывает или не отыгрывает, потому что у меня уже был конец дистанции. Я работал сам с собой, зная, что впереди пасьют, и старался сделать большой задел.

– Физическое состояние на этой неделе лучше, чем на прошлой?

– Потихоньку отпускает, да. Становится легче – в плане и техническом, и дыхательном, как-то все лучше и лучше, – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Серохвостов – 2-й, Смольский – 3-й