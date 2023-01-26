Каминский об итогах спринта: «Не дорабатываем. Ребята, на мой взгляд, недостаточно работают с оружием»

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление спортсменов из своей группы в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Сегодня победу одержал Эдуард Латыпов. Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев и Ильназ Мухамедзянов, которые также тренируются у Каминского, не попали в топ-10.

– Доволен на четверку. Латыпов стрелял среднестатистически, показал свой уровень – с одним промахом на двух рубежах. Это хорошо. Конечно, хочется, чтобы были нули.

– Если отбросить стрельбу, по физической готовности – это пятерка?

– Не сказал бы. Может быть, четыре с плюсом. Есть еще проблемы, они естественные – не было такого стремления войти в состояние спортивной формы.

– Что с остальными парнями в группе?

– Если в двух словах сказать: не дорабатываем, получается. Наверное, лучше ответит на это Максимов, который более глубоко проникает в стрельбу. Но все равно ребята, на мой взгляд, недостаточно работают с оружием.

Говорят, что устают сильно, поэтому им не надо. Я предпочитаю лучше подтолкнуть на ошибку, а потом уже разрешать ее, когда спортсмен сам захочет, – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Серохвостов – 2-й, Смольский – 3-й