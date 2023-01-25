Каминский о проблемах со стрельбой у Латыпова: «У Эдуарда то хвост вытащит, так нос увязнет, и наоборот»

Тренер сборной России Юрий Каминский рассказал о проблемах со стрельбой у .

– Вы говорили о проблемах Эдуарда Латыпова в стрельбе, что он совершает одни и те же ошибки. Насколько ему удается здесь справляться с этой бедой?

– Я говорил, что мы ходим по кругу. Мое понимание стрелковой готовности – это когда концентрация и все элементы стрельбы совпадают. Как сейчас у . Он быстро и уверенно стреляет. Уверенность тоже играет немаловажную роль.

У Эдуарда то хвост вытащит, так нос увязнет, и наоборот. Сейчас не получается все вместе собрать в одном старте. На тренировках мы видим, что он постепенно улучшается. Не так быстро, как хотелось бы, но определенный прогресс есть.

– У него есть амбиции бороться за победу в общем зачете. Как оцените его шансы?

– Он нам пообещал, что будет в тройке в олимпийском сезоне. Он говорил до нового года, что будет в пятерке, а в конце мы планировали побороться за тройку. Если не хочешь быть сильнейшим, то и в тройке не будешь, – сказал Каминский.