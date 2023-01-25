Каминский о проблемах со стрельбой у Латыпова: «У Эдуарда то хвост вытащит, так нос увязнет, и наоборот»

Теги сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Биатлон

Тренер сборной России Юрий Каминский рассказал о проблемах со стрельбой у Эдуарда Латыпова

– Вы говорили о проблемах Эдуарда Латыпова в стрельбе, что он совершает одни и те же ошибки. Насколько ему удается здесь справляться с этой бедой?

– Я говорил, что мы ходим по кругу. Мое понимание стрелковой готовности – это когда концентрация и все элементы стрельбы совпадают. Как сейчас у Васи Томшина. Он быстро и уверенно стреляет. Уверенность тоже играет немаловажную роль.

У Эдуарда то хвост вытащит, так нос увязнет, и наоборот. Сейчас не получается все вместе собрать в одном старте. На тренировках мы видим, что он постепенно улучшается. Не так быстро, как хотелось бы, но определенный прогресс есть.

– У него есть амбиции бороться за победу в общем зачете. Как оцените его шансы?

– Он нам пообещал, что будет в тройке в олимпийском сезоне. Он говорил до нового года, что будет в пятерке, а в конце мы планировали побороться за тройку. Если не хочешь быть сильнейшим, то и в тройке не будешь, – сказал Каминский. 

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8 комментариев

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Биатлонная зима
Стрельба для Эда проблема точно, особенно стойка. Упрямый наверное и Максимов не может донести до него ….. у белорусов лучше бы поучился.
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velesss
Ответ Афанасия
Я помню, как перед олимпийским сезоном, когда Эд сказал, что будет бороться за топ-5, его с такой грязью тут смешали. А у него получилось. Жаль, что ковидом заболел. Он, кстати, сильно бьет по ЦНС и вообще по психо-эмоциональному состоянию. И весь процент стрельбы и наработки, которые мы видели в Анси, снова слетели(
да что там в Анси один этап и от не полностью а потом все пропало и просранное золото Олимпиады вот и весь Латыпов и не будет он никогда чемпионом (личным) он туповатый.
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Пенчекряк
Не понос так золотуха, короче говоря.
+1
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udod
дядя Каминский - у Латыпова то лапы ломит, то хвост отваливается, а на днях ещё линять начал
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Афанасия
Я помню, как перед олимпийским сезоном, когда Эд сказал, что будет бороться за топ-5, его с такой грязью тут смешали. А у него получилось. Жаль, что ковидом заболел. Он, кстати, сильно бьет по ЦНС и вообще по психо-эмоциональному состоянию. И весь процент стрельбы и наработки, которые мы видели в Анси, снова слетели(
+9
0
+9
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Andrey Novikov
Не хватает Эдуарду уверенности, а ведь сейчас самое время успокоится.
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2533ПВ
Ответ Денис Забелин
Хвост вытащит и нос увязнет... Я ниче не понял, это терминология биатлона?
Сказки в детстве не читали?Журавль и цапля Русская народная сказка.Рекомендую к прочтению.
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Денис Забелин
Хвост вытащит и нос увязнет... Я ниче не понял, это терминология биатлона?
+2
-6
-4
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