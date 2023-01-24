Гендиректор РУСАДА: «Мы пока не восстановлены, с позицией WADA не согласны. Новый спор с комитетом по соответствию состоится не раньше марта, последняя инстанция – CAS»

Теги допинг WADA РУСАДА Вероника Логинова Биатлон

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация может оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказ Всемирного антидопингового агентства (WADA) в восстановлении в правах.

Ранее в WADA заявляли, что аудит РУСАДА выявил критическое несоответствие российской системы – в частности, Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года не полностью интегрирован в российское законодательство. Если проблема не будет решена, это может привести к задержке восстановления РУСАДА.

«Для нас это очень важно, санкций, которые действовали, больше нет. Но так как выявлено несоответствие, то, к сожалению, это может привести к новым последствиям.

Мы пока не восстановлены, РУСАДА не согласно с позицией WADA, мы об этом им заявили. До 7 января был крайний срок, это замечание помешало нам выполнить все требования по аудиту.

Мы отправили письмо о несогласии, WADA рассмотрело нашу претензию. WADA поддержало аудит, что это является критическим требованием.

Новый спор с комитетом по соответствию состоится не раньше марта. А последняя инстанция – CAS. Вопрос в CAS займет около года. Вопрос нашего восстановления, думаю, может рассматриваться минимум полгода», – сказала Логинова.

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16 комментариев

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Огюст
Вот ничего не понял - кто ,что ,кого за кого и что сделано для того ,что бы никого ?!?
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RomvB
Если РУСАДА восстановить, то как продолжать вас доить ??? "Як діти" ...
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Александр Корнейчук
СAS уже ответил РПЛ. Тот же ответ ждёт и биатлон. К сожалению!
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miladoc1
Ответ khinskiy
И на какой строй будем нынешний капитализм менять?)))
То, в чем вы живете - это и близко не капитализм.
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expertmer2020
Ответ Маргарита Михайловна
РУСАДА вообще должны расформировать как организацию которая прикрывает особо важных допингистов.
Особо важный допингист - правильный термин.
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-1
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Маргарита Михайловна
РУСАДА вообще должны расформировать как организацию которая прикрывает особо важных допингистов.
+1
-2
-1
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Viks
Ответ expertmer2020
Министр Матыцин чётко сказал Россия соответствует ЮНЕСКО. Скорее всего дело о восстановлении РУСАДА уйдёт в КАС. К концу года что-то прояснится.
ЮНЕСКО не является начальником для ВАДА.
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Viks
Русада поставило крест на своём восстановлении делом Валиевой.
+2
0
+2
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Wiley Fox
Ответ khinskiy
И на какой строй будем нынешний капитализм менять?)))
Нет никакого капитализма в России

Есть воровской шалман
+1
-1
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Оскар Муравьев
Да вывести решение
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khinskiy
Ответ Wiley Fox
Русада вообще не должна существовать, пока в стране не изменится строй Русада шага не сделает без кивка из кремля
И на какой строй будем нынешний капитализм менять?)))
+1
-2
-1
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Kareglazaya
Какая ж там тягомотина постоянно. Какой б вопрос ни обсуждали, всё в итоге годами рассматривают...
+1
0
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Wiley Fox
Русада вообще не должна существовать, пока в стране не изменится строй

Русада шага не сделает без кивка из кремля
+5
-5
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expertmer2020
- это может привести к новым последствиям.

Согласны с Вероникой - РУСАДА может получить новый срок.
+2
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expertmer2020
Министр Матыцин чётко сказал Россия соответствует ЮНЕСКО.

Скорее всего дело о восстановлении РУСАДА уйдёт в КАС.

К концу года что-то прояснится.
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Denkaaaa
ну или дольше))
0
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