Антон Бабиков: «Мы стали поколением, которому досталось не самое простое время в спорте. Может, я когда-нибудь пожалею, что не закончил раньше, но сейчас так не скажу»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о возможном завершении карьеры.

«Не знаю, правильно ли так говорить, но мы стали поколением, которому досталось не самое простое время в спорте. Не тот случай, когда ты пришел в сборную, снял все сливки и со спокойной душой завершил карьеру.

Если бы я решил прекратить выступления, что было бы альтернативой? Сидеть дома и размышлять о том, чем бы мог заниматься? В конце концов биатлон для нас не только любимое дело, но и работа, позволяющая обеспечивать жизнь.

Не знаю, может, я когда-нибудь и пожалею о том, что не закончил с биатлоном раньше, но сейчас так не скажу», – заявил Бабиков.