Антон Бабиков: «Мы стали поколением, которому досталось не самое простое время в спорте. Может, я когда-нибудь пожалею, что не закончил раньше, но сейчас так не скажу»

Теги сборная России Антон Бабиков Биатлон

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о возможном завершении карьеры.

«Не знаю, правильно ли так говорить, но мы стали поколением, которому досталось не самое простое время в спорте. Не тот случай, когда ты пришел в сборную, снял все сливки и со спокойной душой завершил карьеру.

Если бы я решил прекратить выступления, что было бы альтернативой? Сидеть дома и размышлять о том, чем бы мог заниматься? В конце концов биатлон для нас не только любимое дело, но и работа, позволяющая обеспечивать жизнь.

Не знаю, может, я когда-нибудь и пожалею о том, что не закончил с биатлоном раньше, но сейчас так не скажу», – заявил Бабиков.

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12 комментариев

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Татьяна Бурова
Если на сегодня это любимое дело, то зачем от него отказываться? Но с другой стороны надо уже готовиться и к жизни вне биатлона, по крайней мере вне статуса действующего спортсмена. Возможно получить дополнительное образование в сфере , которая будет по душе.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volga_olga
Ответ JL JL
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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JL JL
Ответ volga_olga
Времена не выбирают, В них живут и умирают. Большей пошлости на свете Нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, Как на рынке, поменять.
Комментарий удален
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volga_olga
Ответ JL JL
Ох, Антон, не сболтни лишнего. За пару непонятных слов сгнобят. Время просто фантасмагорически ужасное. Ни думала не гадала, видно наивная была, что до такого кошмара доживу. Последние волоски дыбом стоят. Одна ,,радость’’ я и так на финише своего существования.
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.
0
-3
-3
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Bleffinho
Расскажите человеку, что непростые времена не только в спорте. Парню базы немного не хватает, что происходит в стране и в мире
0
-2
-2
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JL JL
Уже хорошо, что ты 3-х кратный победитель гонок КМ, ЧМ. Нонешним нашим молодым да рьяным вообще уже ничего не светит. Потерянное поколение.
+6
-3
+3
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JL JL
Ох, Антон, не сболтни лишнего.
За пару непонятных слов сгнобят. Время просто фантасмагорически ужасное. Ни думала не гадала, видно наивная была, что до такого кошмара доживу. Последние волоски дыбом стоят. Одна ,,радость’’ я и так на финише своего существования.
+8
-2
+6
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Афанасия
Ответ volga_olga
Конечно, лет 10 назад были более "сытые" времена для биатлона, но и на КР, и на КС есть жизнь, как показывают гонки. Кстати, пропустила или здесь не было интервью с Ростовцевым - большое, "программное". https://www.championat.com/biathlon/article-4966405-intervyu-s-novym-glavnym-trenerom-sbornoj-rossii-po-biatlonu-pavlom-rostovcevym-rol-v-komande-kritika-gubernieva.html
Да, хорошее интервью.
+4
0
+4
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Oleg65
Всё правильно сказал: заканчивать надо, когда есть альтернатива. Но её надо готовить и к "мирной жизни" готовиться заблаговременно, потому что заканчивать всё равно придется.
+8
0
+8
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Andreir888
Антон на подъёме, и очень радостно за него! А время, действительно, ох, непростое!
+19
0
+19
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тоторо
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
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volga_olga
Конечно, лет 10 назад были более "сытые" времена для биатлона, но и на КР, и на КС есть жизнь, как показывают гонки.

Кстати, пропустила или здесь не было интервью с Ростовцевым - большое, "программное".

https://www.championat.com/biathlon/article-4966405-intervyu-s-novym-glavnym-trenerom-sbornoj-rossii-po-biatlonu-pavlom-rostovcevym-rol-v-komande-kritika-gubernieva.html
+7
-10
-3
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Евгений Яшугин
Да, Антон, не только в спорте досталось не самое простое время! Все нам сейчас не весело!
+22
-1
+21
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tanusha
Удачи Антону и хороших выступлений на КР, КС и ЧР!
+22
-1
+21
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