Антон Бабиков: «Мы стали поколением, которому досталось не самое простое время в спорте. Может, я когда-нибудь пожалею, что не закончил раньше, но сейчас так не скажу»
Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о возможном завершении карьеры.
«Не знаю, правильно ли так говорить, но мы стали поколением, которому досталось не самое простое время в спорте. Не тот случай, когда ты пришел в сборную, снял все сливки и со спокойной душой завершил карьеру.
Если бы я решил прекратить выступления, что было бы альтернативой? Сидеть дома и размышлять о том, чем бы мог заниматься? В конце концов биатлон для нас не только любимое дело, но и работа, позволяющая обеспечивать жизнь.
Не знаю, может, я когда-нибудь и пожалею о том, что не закончил с биатлоном раньше, но сейчас так не скажу», – заявил Бабиков.
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.
За пару непонятных слов сгнобят. Время просто фантасмагорически ужасное. Ни думала не гадала, видно наивная была, что до такого кошмара доживу. Последние волоски дыбом стоят. Одна ,,радость’’ я и так на финише своего существования.
Кстати, пропустила или здесь не было интервью с Ростовцевым - большое, "программное".
https://www.championat.com/biathlon/article-4966405-intervyu-s-novym-glavnym-trenerom-sbornoj-rossii-po-biatlonu-pavlom-rostovcevym-rol-v-komande-kritika-gubernieva.html