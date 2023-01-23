Антон Бабиков: «После того как я не попал на Олимпиаду в Пекин, тренировки стали для меня в какой-то степени лекарством»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о непопадании в состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

– Сожаление от того, что эта победа (Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубке мира перед Играми – Sports.ru) уже не могла принести вам возможность поехать на Олимпиаду в Пекин, было сильным?

– Нет. Да и о чем я должен был сожалеть? Проанализировав все, что со мной происходило, я понял, что где-то был просто недостаточно хорош. Должен был быть лучше, чтобы не возникало никаких спорных моментов по моему присутствию в сборной.

Наш спорт в этом плане как выстрел. Если у тебя не прошел габарит, нужно сожалеть не о том, что не закрылась мишень, а о том, что ты выстрелил в габарит, а не в десятку. Так и здесь: если ты на грани попадания в команду, надо отдавать себе отчет в том, что эта грань не дает абсолютно никаких гарантий.

– Когда в марте прошлого года стало известно, что сезон пройдёт в условиях полной изоляции, вы, как мне кажется, должны были очень хорошо все взвесить, прежде чем принять решение о продолжении карьеры.

– Понимаете, в чем тут дело… После того как я не попал на Олимпиаду в Пекин, тренировки стали для меня в какой-то степени лекарством. Этот процесс вообще всегда меня лечил от разного рода соревновательных неудач, нервных перегрузок и так далее.

Весной я уехал на сбор в Сочи, все горы, наверное, там избегал, причем в одиночку. Уходил в какие-то походы, очищал голову от всего пережитого, – рассказал Бабиков.

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