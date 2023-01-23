Антон Бабиков: «После того как я не попал на Олимпиаду в Пекин, тренировки стали для меня в какой-то степени лекарством»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Антон Бабиков Биатлон

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о непопадании в состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

– Сожаление от того, что эта победа (Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубке мира перед Играми – Sports.ru) уже не могла принести вам возможность поехать на Олимпиаду в Пекин, было сильным?

– Нет. Да и о чем я должен был сожалеть? Проанализировав все, что со мной происходило, я понял, что где-то был просто недостаточно хорош. Должен был быть лучше, чтобы не возникало никаких спорных моментов по моему присутствию в сборной.

Наш спорт в этом плане как выстрел. Если у тебя не прошел габарит, нужно сожалеть не о том, что не закрылась мишень, а о том, что ты выстрелил в габарит, а не в десятку. Так и здесь: если ты на грани попадания в команду, надо отдавать себе отчет в том, что эта грань не дает абсолютно никаких гарантий.

– Когда в марте прошлого года стало известно, что сезон пройдёт в условиях полной изоляции, вы, как мне кажется, должны были очень хорошо все взвесить, прежде чем принять решение о продолжении карьеры.

– Понимаете, в чем тут дело… После того как я не попал на Олимпиаду в Пекин, тренировки стали для меня в какой-то степени лекарством. Этот процесс вообще всегда меня лечил от разного рода соревновательных неудач, нервных перегрузок и так далее.

Весной я уехал на сбор в Сочи, все горы, наверное, там избегал, причем в одиночку. Уходил в какие-то походы, очищал голову от всего пережитого, – рассказал Бабиков.

Бабиков, которого не взяли на Олимпиаду, неожиданно победил на Кубке мира и озадачил всех!

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6 комментариев

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Пенчекряк
Ответ tanusha
А где в словах Антона Вы увидели веру в то, что "на ОИ он бы огого"? По-моему, он вполне адекватно оценил свои возможности: "Проанализировав все, что со мной происходило, я понял, что где-то был просто недостаточно хорош. Должен был быть лучше, чтобы не возникало никаких спорных моментов по моему присутствию в сборной."
Фанаты его до сих пор верят, что если бы он поехал, то что-то там выиграл. В Антхольце лидеры ему дали шанс, намазав. Да и не все лидеры там выступали, поэтому он и выиграл. А в Пекине у него уже не было шансов даже при чистой стрельбе.
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tanusha
Ответ Афанасия
Я понимаю, что у Бабикова много поклонников и парень он целеустремленный. Но вот эта вера в то, что на ОИ он бы огого, мне не понятна. В Пекине не было ни одного случайного призёра в биатлоне! Золото выгребли обвешанные хрустальными глобусами Йося и Кентен. Тарьей Бё медалей собрал. Смольский, Латыпов, Кристиансен, Понсилуома до ОИ крепко выступали на Кубке мира, с подиумами, стабильно в топ-10 общего зачёта плюс статистика скоростей тоже топ. С чего там что-то Бабиков бы зацепил? Даже при чистой стрельбе. Тот же Эмильен Жаклен без личных медалей, а вот Бабиков прям порвал бы всех.
А где в словах Антона Вы увидели веру в то, что "на ОИ он бы огого"? По-моему, он вполне адекватно оценил свои возможности: "Проанализировав все, что со мной происходило, я понял, что где-то был просто недостаточно хорош. Должен был быть лучше, чтобы не возникало никаких спорных моментов по моему присутствию в сборной."
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Афанасия
Я понимаю, что у Бабикова много поклонников и парень он целеустремленный. Но вот эта вера в то, что на ОИ он бы огого, мне не понятна. В Пекине не было ни одного случайного призёра в биатлоне! Золото выгребли обвешанные хрустальными глобусами Йося и Кентен. Тарьей Бё медалей собрал. Смольский, Латыпов, Кристиансен, Понсилуома до ОИ крепко выступали на Кубке мира, с подиумами, стабильно в топ-10 общего зачёта плюс статистика скоростей тоже топ. С чего там что-то Бабиков бы зацепил? Даже при чистой стрельбе. Тот же Эмильен Жаклен без личных медалей, а вот Бабиков прям порвал бы всех.
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Александр Корнейчук
Непохоже что не сожалел судя из дальнейших слов
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JL JL
Хорош ты был в январе прошлого года. Хорош. Стечение обстоятельств. Ошибка Каминского. Задним числом теперь предполагать особого смысла нет, но, лично я уверена, при той форме какая была, при том настрое, могла быть гонка где все-бы сложилось на ура.
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Пенчекряк
Да, слишком поздно ты ожил. Последний этап перед ОИ уже не был определяющим и об этом сообщалось заранее. Обидно, но выбор стоял между Бабиковым и Халили. Халили в эстафете пригодился. А на ИГ на ОИ Бабикову всё равно ловить было нечего. Там соперники шанса не дали. Так что Каминский особо не ошибся.
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