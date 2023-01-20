Артем Истомин: «У Мироновой все складывается неплохо. Восстанавливается, набирает тренировочную форму, но пока не гоночную»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Спорт-Экспресс Артем Истомин Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о состоянии Светланы Мироновой, которая пропустила первую половину сезона. 

– Миронова сказала, что, возможно, вернется к гонкам на соревнованиях в Ижевске. Какое у вас видение ситуации?

– Будем оценивать по первым интервальным работам и дальше принимать решение. Пока все складывается неплохо.

Нормально двигается, динамика хорошая, восстанавливается, набирает тренировочную форму, но пока не гоночную.

– Она говорит, что в том, что случилось с ее состоянием, виновата в первую очередь она. Вы свою вину в этом видите?

– Так я еще не успел с ней поработать. Она еще ни одного сбора не отработала.

– В Раубичах летом она была.

– Там был не полноценный сбор. Ей приходилось постоянно восстанавливаться, – сказал Истомин. 

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Шарапов
Пока не гоночную, а интервьюционную.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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