Артем Истомин: «У Мироновой все складывается неплохо. Восстанавливается, набирает тренировочную форму, но пока не гоночную»
Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о состоянии Светланы Мироновой, которая пропустила первую половину сезона.
– Миронова сказала, что, возможно, вернется к гонкам на соревнованиях в Ижевске. Какое у вас видение ситуации?
– Будем оценивать по первым интервальным работам и дальше принимать решение. Пока все складывается неплохо.
Нормально двигается, динамика хорошая, восстанавливается, набирает тренировочную форму, но пока не гоночную.
– Она говорит, что в том, что случилось с ее состоянием, виновата в первую очередь она. Вы свою вину в этом видите?
– Так я еще не успел с ней поработать. Она еще ни одного сбора не отработала.
– В Раубичах летом она была.
– Там был не полноценный сбор. Ей приходилось постоянно восстанавливаться, – сказал Истомин.
Куда пропала Миронова? Вернется ли Резцова? И как не потерять команду без Кубка мира? Отвечает 27-летний шеф биатлонисток
1 комментарий