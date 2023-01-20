Артем Истомин: «У Мироновой все складывается неплохо. Восстанавливается, набирает тренировочную форму, но пока не гоночную»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о состоянии , которая пропустила первую половину сезона.

– Миронова сказала, что, возможно, вернется к гонкам на соревнованиях в Ижевске. Какое у вас видение ситуации?

– Будем оценивать по первым интервальным работам и дальше принимать решение. Пока все складывается неплохо.

Нормально двигается, динамика хорошая, восстанавливается, набирает тренировочную форму, но пока не гоночную.

– Она говорит, что в том, что случилось с ее состоянием, виновата в первую очередь она. Вы свою вину в этом видите?

– Так я еще не успел с ней поработать. Она еще ни одного сбора не отработала.

– В Раубичах летом она была.

– Там был не полноценный сбор. Ей приходилось постоянно восстанавливаться, – сказал Истомин.

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