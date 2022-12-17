Артем Истомин: «Не могу рассуждать, когда Миронова будет готова, она еще не до конца выздоровела»

Тренер сборной России Артем Истомин рассказал о состоянии биатлонистки Светланы Мироновой.

Спортсменка пропускает первую половину сезона по состоянию здоровья.

«Я вообще не могу рассуждать, когда она будет готова, потому что она еще не до конца выздоровела. Мы еще не приступили к нормальным развивающим работам.

Она сейчас в Екатеринбурге, тренируется сама, периодически мы с ней созваниваемся, интересуемся ее состоянием. Конечно, хотелось бы, чтобы она была здесь с командой, потому что ее можно считать одним из лидером команды и всего нашего этапа.

Но на данном этапе у меня нет серьезной необходимости в ее присутствии здесь. Все‑таки важнее, чтобы она пришла в нормальное состояние», - сказал Истомин.