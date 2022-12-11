Артем Истомин: «Гореева умеет бежать финишные круги на морально-волевых. Другое дело, что ее функциональная готовность не на том уровне, чтобы задавать высокий темп»

Тренер сборной России Артем Истомин высказался о выступлениях Анастасии Гореевой в текущем сезоне.

«Гореева умеет бежать финишные круги на морально-волевых и концентрироваться на рубеже, что показала ее стрельба до преследования, когда она три гонки прошла с чистой стрельбой, а это уже говорит об определенном уровне, который она достигла.

Другое дело, что ее функциональная готовность не на том уровне, чтобы с начала дистанции задавать высокий темп, как может делать та же Лиза Каплина.

Конечно, не хватает таких лидеров, как Кристина Резцова и Светлана Миронова, которые могли бы еще больше усилить эту конкуренцию. С ними девушкам было бы интереснее конкурировать», — сказал Истомин.

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