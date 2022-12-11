Артем Истомин: «Гореева умеет бежать финишные круги на морально-волевых. Другое дело, что ее функциональная готовность не на том уровне, чтобы задавать высокий темп»

Теги сборная России жен Кристина Резцова Светлана Миронова Анастасия Гореева Артем Истомин Биатлон

Тренер сборной России Артем Истомин высказался о выступлениях Анастасии Гореевой в текущем сезоне. 

«Гореева умеет бежать финишные круги на морально-волевых и концентрироваться на рубеже, что показала ее стрельба до преследования, когда она три гонки прошла с чистой стрельбой, а это уже говорит об определенном уровне, который она достигла.

Другое дело, что ее функциональная готовность не на том уровне, чтобы с начала дистанции задавать высокий темп, как может делать та же Лиза Каплина.

Конечно, не хватает таких лидеров, как Кристина Резцова и Светлана Миронова, которые могли бы еще больше усилить эту конкуренцию. С ними девушкам было бы интереснее конкурировать», — сказал Истомин. 

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