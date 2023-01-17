Виктория Сливко: «Никаких гадостей в свой адрес не слышу. Соцсети сейчас не веду, захожу раз в месяц – раньше там мне писали самую жесть»

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала об отношении к хейту в соцсетях.

– Несколько лет назад вас жестко хейтили в соцсетях и даже желали смерти. Сейчас вы получаете от болельщиков в основном слова поддержки или остались те, кто пишет негатив?

– Негатива мне уже никто не пишет, по крайней мере я этого не вижу. Может, на каких-то сайтах комментируют мои высказывания, но я за этим не слежу.

Соцсети сейчас не веду, захожу туда раз в месяц и ничего не выкладываю. Раньше там мне писали самую жесть. Начала вести телеграм-канал, но тоже много внимания ему не уделяю.

Меня окружают только те люди, которые переживают и поддерживают при любом результате, а никаких гадостей в свой адрес не слышу, – рассказала Сливко.