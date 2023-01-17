Виктория Сливко: «Никаких гадостей в свой адрес не слышу. Соцсети сейчас не веду, захожу раз в месяц – раньше там мне писали самую жесть»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала об отношении к хейту в соцсетях.

– Несколько лет назад вас жестко хейтили в соцсетях и даже желали смерти. Сейчас вы получаете от болельщиков в основном слова поддержки или остались те, кто пишет негатив?

– Негатива мне уже никто не пишет, по крайней мере я этого не вижу. Может, на каких-то сайтах комментируют мои высказывания, но я за этим не слежу. 

Соцсети сейчас не веду, захожу туда раз в месяц и ничего не выкладываю. Раньше там мне писали самую жесть. Начала вести телеграм-канал, но тоже много внимания ему не уделяю.

Меня окружают только те люди, которые переживают и поддерживают при любом результате, а никаких гадостей в свой адрес не слышу, – рассказала Сливко.

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1 комментарий

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Andrey Novikov
Самый лучший способ не тратить нервы, не выходить в социальные сети, оградить себя от психов.
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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