Виктория Сливко: «Никаких гадостей в свой адрес не слышу. Соцсети сейчас не веду, захожу раз в месяц – раньше там мне писали самую жесть»
Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала об отношении к хейту в соцсетях.
– Несколько лет назад вас жестко хейтили в соцсетях и даже желали смерти. Сейчас вы получаете от болельщиков в основном слова поддержки или остались те, кто пишет негатив?
– Негатива мне уже никто не пишет, по крайней мере я этого не вижу. Может, на каких-то сайтах комментируют мои высказывания, но я за этим не слежу.
Соцсети сейчас не веду, захожу туда раз в месяц и ничего не выкладываю. Раньше там мне писали самую жесть. Начала вести телеграм-канал, но тоже много внимания ему не уделяю.
Меня окружают только те люди, которые переживают и поддерживают при любом результате, а никаких гадостей в свой адрес не слышу, – рассказала Сливко.
1 комментарий