Виктория Сливко: «Все тренеры говорят, что у меня плохая техника. Но работать над этим никто не хотел»

Теги сборная России жен Андрей Падин Виктория Сливко Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о проблемах с техникой лыжного хода.

– Многие болельщики обращают внимание на вашу лыжную технику, которую не назовёшь идеальной. 

– Я думаю, если бы я занималась рядышком с Андреем Викторовичем Падиным и он постоянно присутствовал на моих тренировках, я бы свою технику уже улучшила.

Я постоянно слышу, что у меня плохая техника. У кого бы я ни тренировалась, все говорили, что у меня проблемы с техникой, но в то же время никто не брался за мою технику и не пытался ее изменить. Все говорили, но работать над этим никто не хотел.

– Падин говорил, что уже немного соскучился по работе и, возможно, скоро вернется к активной тренерской деятельности. Вы ждете этого момента?

– Если он вернется в команду, хотела бы работать с ним с огромным удовольствием. Это было бы очень здорово, – сказала Сливко.

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2 комментария

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Елена Гинц
Интересно, у Туры Бергер хорошая техника была?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Шарапов
Об этом говорят не только тренеры, но и все хоть что-нибудь понимают в биатлоне. Но справедливости ради, плохая техника не только у Сливко, она характерна для всего росбиатлона. У тех же Кручинкининых лучше чем у Сливко, но тоже грубоватая.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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