Виктория Сливко: «Все тренеры говорят, что у меня плохая техника. Но работать над этим никто не хотел»

Российская биатлонистка рассказала о проблемах с техникой лыжного хода.

– Многие болельщики обращают внимание на вашу лыжную технику, которую не назовёшь идеальной.

– Я думаю, если бы я занималась рядышком с Андреем Викторовичем Падиным и он постоянно присутствовал на моих тренировках, я бы свою технику уже улучшила.

Я постоянно слышу, что у меня плохая техника. У кого бы я ни тренировалась, все говорили, что у меня проблемы с техникой, но в то же время никто не брался за мою технику и не пытался ее изменить. Все говорили, но работать над этим никто не хотел.

– Падин говорил, что уже немного соскучился по работе и, возможно, скоро вернется к активной тренерской деятельности. Вы ждете этого момента?

– Если он вернется в команду, хотела бы работать с ним с огромным удовольствием. Это было бы очень здорово, – сказала Сливко.