Виктория Сливко: «Все тренеры говорят, что у меня плохая техника. Но работать над этим никто не хотел»
Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о проблемах с техникой лыжного хода.
– Многие болельщики обращают внимание на вашу лыжную технику, которую не назовёшь идеальной.
– Я думаю, если бы я занималась рядышком с Андреем Викторовичем Падиным и он постоянно присутствовал на моих тренировках, я бы свою технику уже улучшила.
Я постоянно слышу, что у меня плохая техника. У кого бы я ни тренировалась, все говорили, что у меня проблемы с техникой, но в то же время никто не брался за мою технику и не пытался ее изменить. Все говорили, но работать над этим никто не хотел.
– Падин говорил, что уже немного соскучился по работе и, возможно, скоро вернется к активной тренерской деятельности. Вы ждете этого момента?
– Если он вернется в команду, хотела бы работать с ним с огромным удовольствием. Это было бы очень здорово, – сказала Сливко.
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