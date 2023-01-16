Домрачева о переходе российского спорта в Азию: «Было бы глубоко неправильным обидеться на остальной мир и переключиться только на одну часть света»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о возможном переходе российских спортивных федераций в Азиатскую конфедерацию.

– Стоит ли российскому спорту задумываться о переходе в Азию? Будет ли там должный уровень конкуренции и организации стартов?

– С конкуренцией в сильных видах спорта — фигурное катание, шорт-трек, прыжки в воду — в Азии, безусловно, все в порядке. В более слабых дисциплинах проблем больше.

С организацией турниров в Китае и других азиатских странах справляться умеют, но вообще вопрос сложный и многогранный, необходимо взвешивать все «за» и «против».

Разумеется, нужно поддерживать и развивать взаимодействие с азиатскими спортивными федерациями, но в то же время стремиться к возвращению на международную арену.

Любой спортсмен с детства мечтает именно о мировом пьедестале, да и азиатский спорт в нормальных эпидемиологических условиях все-таки тяготеет к международным турнирам.

Было бы глубоко неправильным обидеться на остальной мир и полностью переключиться только на одну часть света, – сказала Домрачева.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

А куда пропали Домрачева и Бьорндален? Их уволили из Китая, заметили в Минске – но кажется, пара уже живет в Монако