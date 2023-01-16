Домрачева о переходе российского спорта в Азию: «Было бы глубоко неправильным обидеться на остальной мир и переключиться только на одну часть света»

Теги Дарья Домрачева Биатлон

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высказалась о возможном переходе российских спортивных федераций в Азиатскую конфедерацию.

– Стоит ли российскому спорту задумываться о переходе в Азию? Будет ли там должный уровень конкуренции и организации стартов?

– С конкуренцией в сильных видах спорта — фигурное катание, шорт-трек, прыжки в воду — в Азии, безусловно, все в порядке. В более слабых дисциплинах проблем больше.

С организацией турниров в Китае и других азиатских странах справляться умеют, но вообще вопрос сложный и многогранный, необходимо взвешивать все «за» и «против».

Разумеется, нужно поддерживать и развивать взаимодействие с азиатскими спортивными федерациями, но в то же время стремиться к возвращению на международную арену.

Любой спортсмен с детства мечтает именно о мировом пьедестале, да и азиатский спорт в нормальных эпидемиологических условиях все-таки тяготеет к международным турнирам.

Было бы глубоко неправильным обидеться на остальной мир и полностью переключиться только на одну часть света, – сказала Домрачева.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

А куда пропали Домрачева и Бьорндален? Их уволили из Китая, заметили в Минске – но кажется, пара уже живет в Монако

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10 комментариев

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<vella>
Ответ баньщик
мир не обиделся, а наказал
не хочу обсуждать данную тему
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баньщик
Ответ <vella>
так это не Россия обиделась на весь мир, а мир в лице Запада обиделся на Россию и не хочет ее видеть на соревнованиях.
мир не обиделся, а наказал
0
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Мари Хуан
Еще бы добавила что-нибудь про спорт без политики, подруга Сани с усами))
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Иван Шуткин
Это не обида , а неопределенность , товарищи из Европы молчат , при каких условиях весь спорт вернется и когда , вот это настораживает
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Spirt Ru
Интересно, почему весь мир отталкивает агрессоры? Так интересно. Жаль,что непоследовательно. США и Китай туда же в блок. Жаль,малые страны не объединятся отдельно от них. А,Домрачева хорошая спортсменка. Такие заслуги.
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ыеем
Пиарщица Бацьки заговорила😁🔥🔥🔥
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Pikachu Pikachu
О, белорусская монегаска заговорила. Что интересно, про ее российскую коллегу-шестовичку давно ничего не слышно. А как раньше говорила...
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<vella>
так это не Россия обиделась на весь мир, а мир в лице Запада обиделся на Россию и не хочет ее видеть на соревнованиях.
+15
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+1
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<vella>
Ответ Лука Тараканов
Грамотная речь политической чиновницы. Забыла только на вождя сослаться.
что за фигню вы сейчас написали?
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Лука Тараканов
Грамотная речь политической чиновницы. Забыла только на вождя сослаться.
+15
-8
+7
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