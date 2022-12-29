Дарья Домрачева: «Сейчас мы живем в Монако. Хочется уделить больше времени интересам дочери, так что на ближайший год не ставлю перед собой профессиональных задач»

Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии сборная Беларуси жен Биатлон

Четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева рассказала о дальнейших планах.

Ранее Домрачева и ее супруг – восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален – работали в сборной Китая.

– Все лето мы с семьей были в Минске, отдыхали после достаточно напряженного периода работы в Китае. Сейчас я посвящаю время семье и своему образованию. Сейчас мы живем в Монако, Ксюша (дочь) пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребенка и всей семьи.

На протяжении шести лет с момента, когда родилась дочь, мы могли быть достаточно мобильными, мне удавалось совмещать профессиональную спортивную деятельность и воспитание ребенка. Сегодня школьное расписание дочери ко многому обязывает, а профессия тренера, как вы знаете, связана с частыми разъездами.

Мне хочется уделить больше времени интересам Ксюши, так что на ближайший год я не ставлю перед собой профессиональных задач. Но занимаюсь образованием, учусь по специальности «диетология и нутрициология».

Как вы знаете, здоровое питание в спорте – очень важная тема. За годы спортивной карьеры накопилось много опыта и знаний по этой теме, сейчас захотелось еще чуть больше расширить теоретическую часть.

– Как часто вы бываете в Беларуси?

– Последний раз приезжали в Минск на осенних каникулах. На зимние планируем отправиться в Норвегию покататься на лыжах.

– Во время летнего отпуска в Беларуси были только в Минске? Или посещали другие красивые места нашей Родины?

– В основном в Минске, не хотелось особо разъезжать после напряженного сезона, наслаждались возможностью просто побыть дома, – сказала Домрачева в интервью журналу TEAM BY, опубликованном на сайте Национального олимпийского комитета Беларуси.

А куда пропали Домрачева и Бьорндален? Их уволили из Китая, заметили в Минске – но кажется, пара уже живет в Монако

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2 комментария

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JL JL
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Где живет брат, которого избили? Гражданином каких стран он сейчас является? Почему не судится? Это важно знать! Почему замалчиваете? Почему превратили отвратительное насилие над человеком в тайну века?!
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тоторо
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интересно поему для образования дочери был выбран монако?
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0
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