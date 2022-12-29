Дарья Домрачева: «Сейчас мы живем в Монако. Хочется уделить больше времени интересам дочери, так что на ближайший год не ставлю перед собой профессиональных задач»

Четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева рассказала о дальнейших планах.

Ранее Домрачева и ее супруг – восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален – работали в сборной Китая.

– Все лето мы с семьей были в Минске, отдыхали после достаточно напряженного периода работы в Китае. Сейчас я посвящаю время семье и своему образованию. Сейчас мы живем в Монако, Ксюша (дочь) пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребенка и всей семьи.

На протяжении шести лет с момента, когда родилась дочь, мы могли быть достаточно мобильными, мне удавалось совмещать профессиональную спортивную деятельность и воспитание ребенка. Сегодня школьное расписание дочери ко многому обязывает, а профессия тренера, как вы знаете, связана с частыми разъездами.

Мне хочется уделить больше времени интересам Ксюши, так что на ближайший год я не ставлю перед собой профессиональных задач. Но занимаюсь образованием, учусь по специальности «диетология и нутрициология».

Как вы знаете, здоровое питание в спорте – очень важная тема. За годы спортивной карьеры накопилось много опыта и знаний по этой теме, сейчас захотелось еще чуть больше расширить теоретическую часть.

– Как часто вы бываете в Беларуси?

– Последний раз приезжали в Минск на осенних каникулах. На зимние планируем отправиться в Норвегию покататься на лыжах.

– Во время летнего отпуска в Беларуси были только в Минске? Или посещали другие красивые места нашей Родины?

– В основном в Минске, не хотелось особо разъезжать после напряженного сезона, наслаждались возможностью просто побыть дома, – сказала Домрачева в интервью журналу TEAM BY, опубликованном на сайте Национального олимпийского комитета Беларуси.

А куда пропали Домрачева и Бьорндален? Их уволили из Китая, заметили в Минске – но кажется, пара уже живет в Монако