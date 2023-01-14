Кубок мира. Эстафета (жен). Германия была быстрейшей на лыжне, Италия – лучшая по скорострельности
Женская сборная Германии по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Эстафета
Женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Лу Жанмонно (Франция) – 15.05,2
2. Эми Басерга (Швейцария) – 7,9
3. Эмма Лундер (Канада) – 18,4
4. Дуня Здоуц (Австрия) – 20,7
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 20,9
6. Самуэла Комола (Италия) – 23,5...
16. Анна Вайдель (Германия) – 44,2
2-й этап
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 14.52,0
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 0,3
3. Ванесса Фойгт (Германия) – 4,5
4. Хло Шевалье (Франция) – 9,8
5. Мари Эдер (Финляндия) – 12,1
6. Туули Томингас (Эстония) – 19,4
3-й этап
1. Анамария Лампич (Словения) – 14.32,8
2. София Шнайдер (Германия) – 22,6
3. Ханна Оберг (Швеция) – 27,4
4. Маркета Давидова (Чехия) – 32,9
5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 38,3
6. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 38,5...
13. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.23,7
4-й этап
1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 14.45,0
2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 8,2
3. Люция Харватова (Чехия) – 28,1
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 31,4
5. Линн Перссон (Швеция) – 32,5
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 38,6
7. Доротея Вирер (Италия) – 41,4
Общее время лыжного хода
1. Германия – 1:00.26,3
2. Франция – 15,7
3. Норвегия – 26,8
4. Швейцария – 29,9
5. Швеция – 33,4
6. Чехия – 58,3
7. Италия – 1.17,3
Скорострельность
1. Италия – 3.25,6 (0+4)
2. Болгария – 3.45,7 (1+4)
3. Норвегия – 3.52,3 (0+6)
4. Чехия – 4.13,3 (0+7)
5. Швейцария – 4.19,9 (0+10)
6. Австрия – 4.28,2 (1+6)
7. Германия – 4.37,3 (0+10)
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