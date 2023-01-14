Кубок мира. Эстафета (жен). Германия была быстрейшей на лыжне, Италия – лучшая по скорострельности

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Женская сборная Германии по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Эстафета

Женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Лу Жанмонно (Франция) – 15.05,2

2. Эми Басерга (Швейцария) – 7,9

3. Эмма Лундер (Канада) – 18,4

4. Дуня Здоуц (Австрия) – 20,7

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 20,9

6. Самуэла Комола (Италия) – 23,5...

16. Анна Вайдель (Германия) – 44,2

2-й этап

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 14.52,0

2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 0,3

3. Ванесса Фойгт (Германия) – 4,5

4. Хло Шевалье (Франция) – 9,8

5. Мари Эдер (Финляндия) – 12,1

6. Туули Томингас (Эстония) – 19,4

3-й этап

1. Анамария Лампич (Словения) – 14.32,8

2. София Шнайдер (Германия) – 22,6

3. Ханна Оберг (Швеция) – 27,4

4. Маркета Давидова (Чехия) – 32,9

5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 38,3

6. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 38,5...

13. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.23,7

4-й этап

1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 14.45,0

2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 8,2

3. Люция Харватова (Чехия) – 28,1

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 31,4

5. Линн Перссон (Швеция) – 32,5

6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 38,6

7. Доротея Вирер (Италия) – 41,4

Общее время лыжного хода

1. Германия – 1:00.26,3

2. Франция – 15,7

3. Норвегия – 26,8

4. Швейцария – 29,9

5. Швеция – 33,4

6. Чехия – 58,3

7. Италия – 1.17,3

Скорострельность

1. Италия – 3.25,6 (0+4)

2. Болгария – 3.45,7 (1+4)

3. Норвегия – 3.52,3 (0+6)

4. Чехия – 4.13,3 (0+7)

5. Швейцария – 4.19,9 (0+10)

6. Австрия – 4.28,2 (1+6)

7. Германия – 4.37,3 (0+10)

2 комментария

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yasvetik
Ответ artembabich666
Шнайдер с таким последним кругом может спокойно четвёртый этап бежать. Может быть, станет штатным финишёром в сборной.
А Херманн вас чем не устраивает?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artembabich666
Шнайдер с таким последним кругом может спокойно четвёртый этап бежать. Может быть, станет штатным финишёром в сборной.
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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